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01.03.2019
Военное обозрение

Чавушоглу: Нас не волнует, что думают другие о покупке Турцией С-400

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В эфире турецкого представительства CNN глава МИД Турции сообщил об окончательном решении вопроса с поставками в страну российских зенитных ракетных комплексов С-400. Комментируя вопрос фактически американского давления на Анкару, Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не собирается отказываться от приобретения у России ЗРК С-400 в рамках ранее заключенного контракта.

Источник изображения: Минобороны РФ

Мевлют Чавушоглу:

Нет смысла обсуждать какие-либо заявления по системам С-400. Это дело завершённое. Турция никогда не откажется от обязательств в рамках контракта по закупкам. Нас совершенно не волнует то, что по этому поводу (по поводу покупки С-400) думают и говорят другие.

Напомним, что ранее США заявили о необходимости со стороны Анкары отказаться от закупок С-400 у России в пользу покупки систем "Пэтриот" у Соединённых Штатов. Однако впоследствии выяснилось, что продавать ЗРК Patriot Турции Штаты не собираются. Мало того, была, как уже сообщало "Военное обозрение", свёрнута программа по передаче новейших американских самолётов F-35 Анкаре. Теперь в США задумались о выводе турецких компаний из проекта по созданию своего самолёта пятого поколения. В прессе предположили, что собранные для турецких ВВС F-35 могут быть переданы Израилю.

Стоит отметить, что Турция становится 1-й страной Североатлантического блока, которая решила купить С-400 у России. Нельзя не напомнить, что для этих целей Россия выделила Анкаре кредитные средства.

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Кредитование
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Израиль
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
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