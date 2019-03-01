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01.03.2019
Военное обозрение

Названа примерная стоимость эсминца проекта 23560 "Лидер"

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Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает о завершении эскизного проектирования перспективного российского эсминца "Лидер". Речь идёт о боевом корабле проекта 23560. Стало известно, что корабль получит более сотни крылатых ракет "Калибр" и "Циркон", его водоизмещение при этом составит около 20 тыс. тонн. Изначально говорилось о 64-х ячейках универсального корабельного стрельбового комплекса.

Источник изображения: Википедия, http://vitalykuzmin.net/?q=node/377

Источник ИА ТАСС в кораблестроительной сфере сообщает о том, что длина "Лидера" составит до 230 м. При этом упомянуто, что на борту "Лидера" могут разместить и "Ониксы".

На данный момент разработчики переходят к созданию технического проекта.

Отмечено, что головной эсминец проекта 23560 "Лидер" будет спущен на воду (по планам) не ранее 2027 года. Каждый корабль из этой серии планируют строить в течение семи лет. Непосредственно опытно-конструкторские работы в рамках реализуемого для Военно-морского флота России проекта намереваются начать в 2021 году.

На вопрос о предполагаемой стоимости боевого корабля источник информагентства ответил:

Предварительно, 100 млрд рублей.

Макет эсминца "Лидер" впервые был представлен три с лишним года назад на выставке "Армия 2015". При этом сообщалось, что в строй головной корабль серии (а она составит не менее 8 кораблей) войдёт уже в 2025 году. Но планы, как видно, приходится корректировать.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
23560 Лидер
АРМИ-20XX
Калибр КР
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