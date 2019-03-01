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01.03.2019
Российская газета

В Приморье моряки ТОФ уничтожили "вражескую" подлодку

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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВМФ

Большие противолодочные корабли (БПК) Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Виноградов", которые сегодня находятся на противолодочном тактическом учении в заливе Петра Великого в Японском море, уничтожили подводную лодку условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Эти учения отличались тем, что командирам кораблей ставились дополнительные задачи, и принимать решения им приходилось на месте и быстро - исходя из сложившейся обстановки

В качестве вражеской субмарины выступила одна из дизельных подводных лодок флота. Ее искали как с помощью корабельных средств поиска, так и с помощью авиации: с воду с противолодочных самолета Ил-38 и вертолетов Ка-27ПЛ опускали гидроакустические станции. После того, как лодку удалось засечь, с кораблей выпустили противолодочные торпеды и сбросили реактивные глубинные бомбы, которые разбили "врага".


Анна Бондаренко

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Страны
Япония
Продукция
Адмирал Пантелеев
Ил-38
Ка-27ПЛ
Пётр Великий
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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