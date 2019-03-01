В Приморье моряки ТОФ уничтожили "вражескую" подлодку

Большие противолодочные корабли (БПК) Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Виноградов", которые сегодня находятся на противолодочном тактическом учении в заливе Петра Великого в Японском море, уничтожили подводную лодку условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Эти учения отличались тем, что командирам кораблей ставились дополнительные задачи, и принимать решения им приходилось на месте и быстро - исходя из сложившейся обстановки

В качестве вражеской субмарины выступила одна из дизельных подводных лодок флота. Ее искали как с помощью корабельных средств поиска, так и с помощью авиации: с воду с противолодочных самолета Ил-38 и вертолетов Ка-27ПЛ опускали гидроакустические станции. После того, как лодку удалось засечь, с кораблей выпустили противолодочные торпеды и сбросили реактивные глубинные бомбы, которые разбили "врага".

Анна Бондаренко