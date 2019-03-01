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01.03.2019
Интерфакс-АВН

Очередной старт ракеты "Союз" с космодрома Куру планируется 29 марта - Arianespace

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Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" на стартовом комплексе космодрома Куру
Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" на стартовом комплексе космодрома Куру.
Источник изображения: © AP Photo/Henri Griffit, архив

Париж. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Следующий старт российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане, который должен будет вывести на орбиту четыре британских спутника связи O3b, запланирован на 29 марта, сообщил в четверг исполнительный директор Arianespace Стефан Исраэль.

"Союз" стартует с космического центра во Французской Гвиане 29 марта", - сказал С.Исраэль после успешного запуска на орбиту в четверг спутников связи британской компании OneWeb, осуществленного российской ракетой-носителем "Союз".

Он напомнил, что это будет уже пятый запуск спутников O3b. В период с 2013 по 2018 годы ракеты-носители "Союз" вывели на орбиту с космодрома Куру 16 британских спутников связи O3b, принадлежащих люксембургскому оператору SES.

Данные спутники связи предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет и услуг мобильной связи. Они разработаны европейской компанией Thales Alenia Space по заказу компании O3b Networks. Эти спутники выводятся на промежуточную орбиту с высотой 8063 км.

Как сообщалось, в четверг российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б" вывела на орбиту Земли шесть спутников связи британской компании OneWeb. Разгонный блок "Фрегат" (четвертая ступень российской ракеты-носителя) вывел британские спутники на расчетную орбиту 1200 км над поверхностью Земли.

Компания OneWeb планирует развернуть на орбите к 2021 году группировку из более 600 спутников массой 148 кг, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

В 2015 году Россия подписала контракт на запуски ракет "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру, 17 из них - с российских площадок.

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