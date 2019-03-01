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01.03.2019
ТАСС

Источник: Россия к концу 2020-х годов планирует построить два эсминца типа "Лидер"

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Источник изображения: © Артем Геодакян/ТАСС

По предварительным данным, стоимость постройки каждого корабля составит 100 млрд рублей, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия к концу 2020-х годов планирует построить два эсминца с атомной энергоустановкой проекта 23560 типа "Лидер", стоимость создания каждого корабля составит около 100 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.

По его словам, эскизное проектирование эсминца завершено, ведутся научно-исследовательские работы и подготовка техпроекта.

"По действующей госпрограмме вооружения на 2018-2027 годы опытно-конструкторские работы по эсминцу должны начаться в 2021 году с переходом непосредственно к строительству. На постройку одного корабля уйдут, по предварительным оценкам, семь лет", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что "к концу 2020-х годов планируется спустить на воду два эсминца типа "Лидер" (головной и первый серийный - прим. ТАСС)". "Стоимость постройки каждого корабля, предварительно, составит 100 млрд рублей", - добавил он.

Собеседник рассказал, что наибольшая длина эсминцев будет достигать 230 м, водоизмещение составит 20 тыс. т. "Лидер" сможет нести более 100 высокоточных ракет "Циркон", "Калибр" или "Оникс", - отметил источник.

В Объединенной судостроительной корпорации не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию, однако отметили, что "предприятия корпорации готовы к строительству кораблей такого класса".

Как сообщал летом 2018 года заместитель главкома ВМФ России по вооружению Виктор Бурсук, разработку технического проекта по новому кораблю предполагается начать в 2019-2020 году, а завершить где-то в 2022 году, после чего состоится закладка первого корабля. Бурсук также сообщал, что на создание нового эсминца предусмотрено финансирование в программе кораблестроения.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
ОСК
Проекты
23560 Лидер
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