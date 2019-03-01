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01.03.2019
ТАСС

Большие противолодочные корабли ТОФ уничтожили подлодку условного противника

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Ан-140-100
Совершавший перелет в состав Морской авиации Тихоокеанского флота самолет Ан-140-100 (регистрационный номер RF-08854, заводской номер 16А011) во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), 13.02.2017.
Источник изображения: Светлана Балаева / russianplanes.net

Особенностью маневров было то, что командирам кораблей ставились дополнительные задачи, отметил официальный представитель ТОФ капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Большие противолодочные корабли (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожили в ходе учений подводную лодку условного противника в Японском море. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель ТОФ капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

"В ходе планового зачетного противолодочного тактического учения БПК Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Виноградов" в акватории залива Петра Великого отработали задачи по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника", - рассказал Воскресенский. Он отметил, что отличительной особенностью учений стало то, что командирам кораблей ставились дополнительные задачи, и они "принимали решение, исходя из внезапно сложившейся тактической обстановки в режиме реального времени".

Кораблям противостояла одна из дизельных подводных лодок флота. Для ее обнаружения наряду с корабельными средствами был задействован противолодочный самолет Ил-38 и палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ морской авиации флота, которые использовали опускаемые гидроакустические станции.

"После установления контакта с субмариной условного противника противолодочные корабли успешно выполнили практическую стрельбу по указанным координатам, применив реактивные глубинные бомбы и противолодочные торпеды", - добавил Воскресенский.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
Япония
Продукция
Адмирал Пантелеев
Ил-38
Ка-27ПЛ
Пётр Великий
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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