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01.03.2019
ТАСС

Следующий запуск "Союза" с космодрома Куру планируется 29 марта

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Союз-СТ
Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с площадки Куру (Французская Гвинея).
Источник изображения: Benoit Tessier/Reuters

Исполнительный директор Arianespace Стефан Исраэль сообщил, что это будет пятый запуск O3b

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Следующая миссия по запуску спутников с космодрома Куру во Французской Гвиане при помощи российской ракеты-носителя "Союз" состоится 29 марта. Об этом заявил в четверг исполнительный директор Arianespace Стефан Исраэль.

"Второй "Союз" вернется в космический центр Французской Гвианы 29 марта, - сказал он, выступая на пресс-конференции после успешного запуска первых шести спутников OneWeb при помощи "Союз-СТ-Б". - Это будет пятый запуск O3b".

Данные аппараты войдут в систему O3b, принадлежащую люксембургскому оператору SES. Она предназначена для обеспечения высокоскоростной мобильной и стационарной связи. Последний вывод этих спутников на орбиту при помощи ракеты "Союз" состоялся в марте 2018 года. На тот момент число аппаратов в группе достигло 16.

Также глава компании анонсировал еще одну миссию по выведению спутника PRISMA итальянского космического агентства для наблюдения за Землей. "Это произойдет 14 марта", - сказал он, уточнив, что вывод на орбиту будет осуществляться при помощи ракеты-носителя Vega-C.

Ранее в четверг при помощи ракеты "Союз-СТ-Б" были успешно выведены на орбиту первые шесть спутников, которые заложат основу будущей низкоорбитальной системы связи компании OneWeb. Запуск прошел в штатном режиме, ракета стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в 18:37 по местному времени (00:37 мск), в общей сложности миссия продлилась около полутора часов.

В рамках контракта, подписанного в 2015 году между Arianespace и OneWeb, планируется 21 запуск аппаратов российскими ракетами-носителями "Союз" с космодромов Куру и Байконур с опционом на пять дополнительных стартов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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