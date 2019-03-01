Глава Arianespace поблагодарил российских коллег за успешный запуск спутников OneWeb

Стефан Исраэль отметил работу госкорпорации "Роскосмос", ракетно-космического центра "Прогресс", НПО Лавочкина и ЦЭНКИ

ТАСС, 28 февраля. Исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль выразил благодарность российским партнерам из ракетно-космической отрасли за успешный вывод шести спутников OneWeb на расчетную орбиту. Об этом Исраэль написал в четверг на своей странице в Twitter.

"Хочу поблагодарить российских партеров Arianespace - Роскосмос, ракетно-космический центр "Прогресс", НПО Лавочкина и ЦЭНКИ - за совместную работу над запуском "Союза", - написал он.

Запуск спутников OneWeb, которые должны обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру, прошел в штатном режиме. Ракета "Союз-СТ" стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в 18:37 по местному времени (00:37 мск). Первые два аппарата отделились спустя 1 час и 4 минуты после старта от закрепленного на разгонном блоке "Фрегат" механизма. Оставшиеся четыре аппарата выведены на орбиту спустя еще 19 минут.

В общей сложности компания OneWeb намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. В рамках контракта, подписанного в 2015 году между Arianespace и OneWeb, планируется 21 запуск аппаратов российскими ракетами-носителями "Союз" с космодромов Куру и Байконур с опционом на пять дополнительных стартов.