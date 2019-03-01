Госиспытания самоходки для ВДВ "Лотос" начнутся в 2019 году

Специально для этой боевой машины инженеры разработали комплекс индивидуальной защиты от высокоточного оружия, отметил генеральный директор ЦНИИточмаш

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Государственные испытания самоходного артиллерийского орудия для ВДВ "Лотос" начнутся в 2019 году. Об этом в четверг в интервью "Известиям" сообщил Альберт Баков - генеральный директор института, где разработали самоходку.

"Самоходное артиллерийское орудие "Лотос" - одна из частей этой работы. В 2019 году мы планируем начать госиспытания.

По его словам, специально для "Лотоса" инженерами ЦНИИточмаш разработан комплекс индивидуальной защиты от высокоточного оружия.

Орудие также будет иметь высокий уровень автоматизации наведения, подачи и заряжания выстрелов, получит передовой разведывательно-прицельный комплекс.

Проект "Лотос" является развитием и заменой проекта "Зауралец", в рамках которого предполагалось создать новое самоходное артиллерийское орудие для ВДВ с целью повышения огневых и маневренных возможностей десантных подразделений. Основным вооружением "Лотоса" станет орудие калибра 120 мм.

Машину можно будет транспортировать самолетами военно-транспортной авиации и десантировать парашютным способом. Ранее в российском военном ведомстве отмечали, что перспективное орудие "Лотос" при поступлении на вооружение заменит орудие "Нона" калибра 120 мм в артиллерийских подразделениях ВДВ. В сентябре 2017 года сообщалось, что военные поставили задачу начать серийное производство "Лотоса" в 2020 году.

Телескопический боеприпас калибра 45 мм для легкой бронетехники

ЦНИИточмаш (входит в Ростех) планирует возобновить работы по перспективным телескопическим боеприпасам калибра 45 мм для мелкокалиберных пушек на легкой бронетехнике, сообщил Баков.

"Хотим также определиться по телескопическим выстрелам калибра 45 мм. Эти работы, к сожалению, были остановлены. Пока у нас задача по мелкокалиберной пушке не решена. Вопрос в стадии проработки", - сказал Баков.

Для оснащения российской легкой бронетехники сейчас предлагаются либо автоматические пушки калибра 30 мм, либо автоматизированные боевые модули калибра 57 мм разработки ЦНИИ "Буревестник" (входит в "Уралвагонзавод"). По словам Бакова, пушки калибра 45 мм имеют перед ним преимущество в количестве боеприпасов на борту и более рациональной боеукладки.

Он напомнил, что сейчас подобные системы активно развиваются в западных странах, поэтому нельзя допустить отставания от них в этой области.

Телескопический боеприпас отличается от обычного тем, что его пороховой заряд выполнен в форме трубки, внутри которой помещен снаряд. Внешне такой боеприпас отличается утопленным в гильзу или вовсе не выступающим за ее передний срез снарядом. Как правило, снаряды выполняются в классической цилиндрической форме.

Использование телескопического патрона в пушках легкой бронетехники облегчает проблемы размещения боекомплекта на борту машины, которая с ростом калибра снарядов становится все более острой. В танковых боеприпасах такая схема также позволяет отказаться от раздельного заряжания орудия, что повышает скорострельность.

Предназначение пистолета "Удав"

Баков также отметил, что новейший пистолет "Удав" создан не на замену пистолету Макарова (ПМ), у них разные задачи.

"Удав" и ПМ - разные пистолеты, предназначенные для решения разных задач. ПМ - это оружие "мирного" времени, например, для несения службы в наряде или патрулирования улиц. "Удав" - это боевой пистолет с мощными убойными характеристиками", - сказал Баков.

Баков пояснил, решение о полной замене ПМ на "Удав" может принять только заказчик в лице Минобороны России. По его словам, "Удав" полностью соответствует требованиям военных. "Требования по созданию нового пистолетного комплекса мы полностью выполнили", - подчеркнул глава института.

Самозарядный пистолет "Удав" использует мощный патрон калибра 9х21 мм. Является полностью отечественной разработкой и собирается из российских комплектующих. Пистолет имеет прицельную дальность стрельбы 50 м, емкость его магазина составляет 18 патронов.

Новый пистолетный комплекс прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Для "Удава" разработаны новые специализированные боеприпасы. В планах разработчика - выпуск общевойсковой, специальной и гражданской версии пистолета.