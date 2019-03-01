Новую снайперскую винтовку "Уголек" для Минобороны разработают в России

Генеральный директор ЦНИИточмаш Альберт Баков отмтеил, что "Уголек" создадут не для замены снайперской винтовки Драгунова

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. ЦНИИточмаш (входит в Ростех) разрабатывает в интересах Минобороны новый полуавтоматический снайперский комплекс в двух калибрах - .308 и .338 Lapua Magnum. Опытно-конструкторская работа (ОКР) получила название "Уголек", сообщил в четверг в интервью "Известиям" генеральный директор института Альберт Баков.

"Идет работа над проектом "Уголек". Речь идет о создании снайперских комплексов для Минобороны - двух полуавтоматических снайперских винтовок <…> Мы разрабатываем винтовки двух калибров - .308 и .338 Lapua Magnum", - сказал Баков.

Он отметил, что ранее ЦНИИточмаш вел аналогичную ОКР в интересах спецслужб, однако требования Минобороны жестче. "У них подход к комплектации несколько иной, чем у Минобороны, которое нам поставило жесткие условия - никаких импортных комплектующих", - пояснил Баков.

По словам Бакова, "Уголек" создается не на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД). "На тех дистанциях, где работает СВД - до 800 м - можно потратить несколько миллиардов, и ничего не сделать. СВД доведена до совершенства", - подчеркнул гендиректор, при этом добавив, что "в ряде случаев нужны винтовки, работающие на более дальней дистанции".

Он отметил, что сейчас основная задача для разработчиков - это создание новых выстрелов. Первые образцы уже готовы, они проходят испытания, идет их доработка по выявленным замечаниям. Выстрелы являются составной частью снайперского комплекса, куда входит еще сама винтовка и навесное оборудование.

Гражданские версии

ЦНИИточмаш создаст охотничьи самозарядные винтовки на основе армейских, разрабатываемых в рамках опытно-конструкторской работы "Уголек". "Это создание охотничьих самозарядных винтовок высокого уровня и класса на базе двух снайперских комплексов, которые мы разрабатываем. Оба калибра - и .308, и .338 - сейчас востребованы", - сказал Баков.

По его словам, сейчас на российском охотничьем рынке высока конкуренция среди продукции среднего и ниже среднего класса. "Продается, в основном, недорогое турецкое оружие, которое стоит дешевле российского", - пояснил Баков. Из отечественных винтовок лучшим предложением по-прежнему остается карабин СКС, так как по качеству и доступности патрона калибра 54 "переплюнуть" СКС еще никому не удалось. Платформы под иностранные калибры не пользуются высоким спросом из-за низкого качества отечественных патронов этих калибров.

Как отметил Баков, ЦНИИточмаш не будет делать дешевое оружие - институт планирует занять нишу hi-end продукции. Он объяснил это тем, что имея, условно, технологии "седьмого класса, никогда нельзя запускать производство уровня пятого класса или третьего", иначе упадет качество продукции.

Опытно-конструкторская работа "Уголек" подразумевает разработку нового полуавтоматического снайперского комплекса в двух калибрах по заказу Минобороны России. В состав комплекса входят две винтовки под патроны .308 и . 338 Lapua Magnum, а также навесное оборудование и новые прицелы к ним. Главным требованием военных является отсутствие любых импортных комплектующих. Ранее ЦНИИточмаш уже вел аналогичную ОКР в интересах спецслужб.