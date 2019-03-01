Войти
01.03.2019
ТАСС

Новую снайперскую винтовку "Уголек" для Минобороны разработают в России

429
0
+1
СВД-С
7,62-мм снайперская винтовка СВД-С со складным прикладом.
Источник изображения: http://s125.ru/

Генеральный директор ЦНИИточмаш Альберт Баков отмтеил, что "Уголек" создадут не для замены снайперской винтовки Драгунова

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. ЦНИИточмаш (входит в Ростех) разрабатывает в интересах Минобороны новый полуавтоматический снайперский комплекс в двух калибрах - .308 и .338 Lapua Magnum. Опытно-конструкторская работа (ОКР) получила название "Уголек", сообщил в четверг в интервью "Известиям" генеральный директор института Альберт Баков.

"Идет работа над проектом "Уголек". Речь идет о создании снайперских комплексов для Минобороны - двух полуавтоматических снайперских винтовок <…> Мы разрабатываем винтовки двух калибров - .308 и .338 Lapua Magnum", - сказал Баков.

Он отметил, что ранее ЦНИИточмаш вел аналогичную ОКР в интересах спецслужб, однако требования Минобороны жестче. "У них подход к комплектации несколько иной, чем у Минобороны, которое нам поставило жесткие условия - никаких импортных комплектующих", - пояснил Баков.

По словам Бакова, "Уголек" создается не на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД). "На тех дистанциях, где работает СВД - до 800 м - можно потратить несколько миллиардов, и ничего не сделать. СВД доведена до совершенства", - подчеркнул гендиректор, при этом добавив, что "в ряде случаев нужны винтовки, работающие на более дальней дистанции".

Он отметил, что сейчас основная задача для разработчиков - это создание новых выстрелов. Первые образцы уже готовы, они проходят испытания, идет их доработка по выявленным замечаниям. Выстрелы являются составной частью снайперского комплекса, куда входит еще сама винтовка и навесное оборудование.

Гражданские версии

ЦНИИточмаш создаст охотничьи самозарядные винтовки на основе армейских, разрабатываемых в рамках опытно-конструкторской работы "Уголек".  "Это создание охотничьих самозарядных винтовок высокого уровня и класса на базе двух снайперских комплексов, которые мы разрабатываем. Оба калибра - и .308, и .338 - сейчас востребованы", - сказал Баков.

По его словам, сейчас на российском охотничьем рынке высока конкуренция среди продукции среднего и ниже среднего класса. "Продается, в основном, недорогое турецкое оружие, которое стоит дешевле российского", - пояснил Баков. Из отечественных винтовок лучшим предложением по-прежнему остается карабин СКС, так как по качеству и доступности патрона калибра 54 "переплюнуть" СКС еще никому не удалось. Платформы под иностранные калибры не пользуются высоким спросом из-за низкого качества отечественных патронов этих калибров.

Как отметил Баков, ЦНИИточмаш не будет делать дешевое оружие - институт планирует занять нишу hi-end продукции. Он объяснил это тем, что имея, условно, технологии "седьмого класса, никогда нельзя запускать производство уровня пятого класса или третьего", иначе упадет качество продукции.

Опытно-конструкторская работа "Уголек" подразумевает разработку нового полуавтоматического снайперского комплекса в двух калибрах по заказу Минобороны России. В состав комплекса входят две винтовки под патроны .308 и . 338 Lapua Magnum, а также навесное оборудование и новые прицелы к ним. Главным требованием военных является отсутствие любых импортных комплектующих. Ранее ЦНИИточмаш уже вел аналогичную ОКР в интересах спецслужб.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
Похожие новости
13.09.2016
С выставки - в войска
03.02.2016
Первые победы российских инструкторов — часть I
25.09.2014
«Ратник» будет со щитом
28.06.2012
"Русские идут": российский "блок" на Eurosatory-2012
18.01.2011
Армия без "калашей" и СВД: за и против
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.03 11:30
  • 3
Правительство РФ решило внести в Думу законопроект, стимулирующий производство оборонными заводами гражданской продукции
  • 01.03 11:29
  • 18
Появилось видео нового боевого робота РФ
  • 01.03 10:58
  • 41
Борисов назвал причину замедления роста экспорта российского вооружения
  • 01.03 10:55
  • 13
СМИ сообщили о массовом уходе лётчиков из ВКС РФ
  • 01.03 10:43
  • 1
"Циркону" не страшна ни одна ПВО
  • 01.03 10:37
  • 2
"Умные" бомбы из Израиля "заблудились" в Пакистане
  • 01.03 09:24
  • 1
ПТРК Nag сам находит цель: Индия обладает оружием, которого нет у России
  • 01.03 09:04
  • 1
В проблемах российского МС-21 обвинили Японию
  • 01.03 08:58
  • 1
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 01.03 08:25
  • 3
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"
  • 01.03 08:08
  • 13
Военный летчик: неважно, сколько Су-57 на первом этапе поступит в ВКС
  • 01.03 07:14
  • 1
Размышления о СR929: Почему Китай разрабатывает "короля воздуха" совместно с Россией? (Феникс, Китай)
  • 01.03 06:19
  • 7
Меркава Mk.4 против Т-90М - у кого больше шансов на превосходство
  • 01.03 03:17
  • 1
Украинским Т-84 и российским Т-90С спрогнозировали "настоящий боевой дебют"
  • 01.03 03:11
  • 1
Полет в никуда