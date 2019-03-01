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01.03.2019
Интерфакс-АВН

Боевая экипировка "Ратник" нового поколения будет с кондиционированием и терморегуляцией - разработчик

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Военнослужащий демонстрируют боевую экипировку "Ратник"
Военнослужащий демонстрируют боевую экипировку "Ратник".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - В России начались работы по созданию нового поколения боевой экипировки "Ратник", идет подготовка к созданию первого комплекта, сообщил генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков.

"Мы начали работы по созданию боевой экипировки третьего поколения. Материалы научно-исследовательской работы представлены заказчику. Сейчас институт готовится к проведению опытно-конструкторских работ по созданию такого комплекта", - сказал А.Баков в интервью газете "Известия".

По его словам, основные отличия новой экипировки - уменьшение веса, повышение степени защиты, а также интеграция с роботизированными комплексами и беспилотниками.

"Третье поколение "Ратника" будет более комфортным и эргономичным для бойца, например, за счет кондиционирования и терморегуляции отдельных элементов экипировки. В дальнейшем мы планируем создавать партнерства для развития следующих поколений боевой экипировки", - сказал А.Баков.

Боевая экипировка "Ратник" второго поколения поставляется в России в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года. Она включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки.

Ранее главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков сообщил, что российские военные могут получить "Ратник-3" к 2023 году.

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