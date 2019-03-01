Разработчик сообщил о готовности начать серийное производство для военных нового пистолета "Удав"

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - ЦНИИТОЧМАШ (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения) готов приступить к серийному производству нового пистолета "Удав", сообщил гендиректор предприятия Альберт Баков.

"Мы готовимся к серийному производству, у нас есть необходимое производство и вся конструкторская документация", - сказал он в интервью газете "Известия".

По словам А.Бакова, работы по созданию "Удава" завершены, в конце декабря он успешно прошел госиспытания.

"На полигонах Минобороны он сравнивался с принятыми на вооружение и перспективными пистолетами. "Удав" зарекомендовал себя очень хорошо. Это совершенно новый пистолет. Мы еще будем над ним работать", - сообщил глава ЦНИИТОЧМАШ.

На вопрос о том, заменит ли "Удав" пистолет Макарова (ПМ), А.Баков ответил, "Удав" и ПМ - разные пистолеты, предназначенные для решения разных задач".

"ПМ - это оружие "мирного" времени, например, для несения службы в наряде или патрулирования улиц. "Удав" - это боевой пистолет с мощными убойными характеристиками. Здесь решение остается за Минобороны, чьи требования по созданию нового пистолетного комплекса мы полностью выполнили", - сообщил А.Баков.

Решение о начале серийного производства пистолета "Удав" примут в марте этого года, сообщили в ЦНИИТОЧМАШ в январе.