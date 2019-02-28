Досрочные выборы в Испании угрожают военным программам

Возможность проведения досрочных выборов в парламент Испании не стала приятной новостью для армии. Не то что бы военное командование было особенно лояльным действующему правительству. Проблема в том, что это угрожает планам руководства СВ по закупке 348 БТР VCR 8x8 Dragn на сумму 2,1 миллиардов евро.

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Речь идет только о первой фазе закупки бронетранспортеров. Всего планируется закупить 998 машин на сумму 3,8 миллиарда евро в рамках проекта по созданию "Экспериментальной бригады 2035".

Правительство утвердило оборонный бюджет 14 декабря 2018 года. Помимо закупок БТР, было одобрено строительство пяти фрегатов F-100 (4,3 миллиарда евро) и модернизация истребителей Eurofighter (906 миллионов евро).

Контракт на строительство фрегатов будет подписан, как и планировалось, в апреле, а прототипы БТР Dragn должны были поступить в испанскую армию еще в ноябре прошлого года. Теперь же это произойдет, в лучшем случае, в июле.

Командующий сухопутными войсками ВС Испании генерал Франсиско Хавьер Варела назвал эту задержку "неприятной" и охарактеризовал ее "как знак того, что [испанская] оборонная промышленность не в состоянии выполнять условия договора".

Проблема заключается в том, что фрегаты будут отстроены компанией Navantia, но министерство обороны Испании еще не назвало исполнителя заказал на БТРы. Разработка шести образцов (92 миллиона евро) выполнялась временным совместным предприятием, состоящим из Santa Brbara Sistemas, Indra и SAPA. Разработки были остановлены еще на этапе производства, поскольку прототипы были признаны бесперспективными. Теперь оборонное ведомство хочет, чтобы программой занималась какая-то одна компания.

Таким образом, досрочные выборы и возможная смена руководства (в том числе, военного) могут привести к тому, что контракты на VCR 8x8 Dragn так и останется лежать в столе.

Министерство обороны заявляет, что если контракт на БТР не будет подписан в ближайшие несколько лет, армия может потерять к нему интерес и заказать создание нового образца. Такое решение будет невыгодным для всех (как минимум, потому что при таком подходе старые БТР, на практике доказавшие свою непрочность, получится полностью заменить только лет через 20).

По материалам Телеграм-канала

"Брюссельский стукач"