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28.02.2019
Военное обозрение

Турция начала самые масштабные учения ВМС в истории страны

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Сегодня Турция начала самые масштабные в истории страны учения военно-морских сил под названием Mavi Vatan 2019 (Голубая Родина).

Источник изображения: topwar.ru

Учения впервые проводятся в акваториях сразу трех морей: Эгейского, Средиземного и Черного. В них будут задействованы 103 корабля ВМС Турции: 13 фрегатов, 6 корветов, 16 штурмовых катеров, 7 подводных лодок, 7 тральщиков, 17 вспомогательных крейсеров, 22 десантных корабля, 14 поисково-спасательных кораблей и один учебный корабль.

Участвующие в маневрах корабли зайдут в 34 турецких и 7 иностранных портовых городов.

Кроме того, в учениях примут участие боевые вертолеты, самолеты военно-воздушных сил и беспилотные летательные аппараты, поступившие на вооружение подразделений морской пехоты.

Учения будут проходить с 27 февраля до 8 марта под контролем Центра оперативного управления ВМС Турции. Цель учений - повышение уровня подготовки подразделений военно-морских сил и отработка слаженности их совместных действий.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Проекты
Военные учения
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