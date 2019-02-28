Первый российский электрический самолет поднимется в небо в 2020 году

Первый российский самолет на базе электрического двигателя собираются поднять в небо в 2020 году. Об этом со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ) сообщает агентство РИА Новости. В начале февраля в Москве на базе Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) прошли успешные испытания разработанного совместно с ЗАО «СуперОкс» демонстратора электродвигателя на высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП) мощностью 500 кВт, сообщает официальный сайт ФПИ.

Использование высокотемпературных сверхпроводников в электродвигателях позволяет значительно снизить вес и размеры машин и силовых установок на их основе, сообщается в пресс-релизе ФПС. При этом главная особенность сверхпроводников — значительное снижение, вплоть до практически полного отсутствия, электрического сопротивления.

Испытания демонстратора гибридной силовой установки с электрическим двигателем на основе высокотемпературной сверхпроводимости планируется проводить на летающей лаборатории.

По мнению специалистов фонда, ВТСП-электродвигатели могут найти применение в электрических или гибридных силовых установках самолетов местных воздушных линий, перспективных винтокрылых летательных аппаратах и аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой.

«Разработанные для него технологии могут быть использованы при создании различных летательных аппаратов, в том числе многороторных», — отмечается в пресс-релизе ФПИ.

Николай Хижняк