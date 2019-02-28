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28.02.2019
Военно-промышленный курьер

Американский генерал видит угрозу в арктическом флоте России

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Источник изображения: vpk-news.ru

"Мы сейчас живем в более конкурентной и угрожающей международной безопасности обстановке, чем предыдущие поколения", – заявил, выступая в Оттаве, четырехзвездный генерал, глава Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Терренс О'Шонесси (Terrence O'Shaughnessy).

Особое внимание военачальник обратил на многочисленные недавние "агрессивные заявления" и "провокационные действия" России, в том числе на пролет российских стратегических бомбардировщиков вблизи побережья Северной Америки. "Мы не сталкивались с таким систематическим и методическим повышением угроз со времен разгара "холодной войны", – констатировал О’Шонесси. По его мнению, меры, предпринимаемые РФ для развития военной инфраструктуры в Арктике, "без сомнений свидетельствуют, что мы находимся в опасности, как не были уже в течение десятилетий". Военачальник считает необходимым задаться вопросом о том, "достаточны ли наши усилия для сегодняшней меняющейся среды".

Генерал добавил, что усиление Россией арктического военного флота, вооруженного высокоточными крылатыми ракетами, имеет целью воспользоваться "слабостями Канады и США в нашем подходе к Северу".

При этом Терренс О’Шонесси положительно отзывается о Владимире Путине. Недавние слова генерала: "Американский народ стоит на пороге новых отношений со всем миром. Политики все яростнее нападают на оппонентов. Они угрожают друг другу. Но только мы, военные, знаем, что такое война. Мы не хотим открытого столкновения ни с кем. Из политиков только он (Путин – "ВПК") это понимает. Он готов пойти на самые крайние меры, лишь бы его народ не видел ужасов войны вновь". Ранее О’Шонесси заявил: "Это большой позор для США спонсировать новую антидемократическую политику Украины". Порошенко для американского генерала – бизнесмен, который обогатился за счет американских налогоплательщиков.

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Страны
Канада
Россия
США
Украина
Проекты
Арктика
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