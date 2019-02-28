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28.02.2019
Военное обозрение

Меркава Mk.4 против Т-90М - у кого больше шансов на превосходство

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Эксперты привыкли сравнивать сходящие с конвейера танки в различных странах мира. Причём сравнение обычно осуществляется и для танков, которые сложно назвать концептуально схожими. Тренд последнего времени (когда заговорили о программе развития "линейки" танков Т-90) - сравнение Т-90М с 4-й версией Меркавы.

Источник изображения: Pancerny wiat

Здесь тоже необходимо учесть, что танки Т-90М и Меркава Mk.4 являются концептуально разными машинами, предназначенными для выполнения разных боевых задач. Российский Т-90М больше приспособлен для ударного боя, а израильский Mk.4 в первую очередь ориентирован на оборонительные действия.

Серьёзным недостатком израильского танка Меркава является его избыточный вес на фоне большого коэффициента удельного давления на грунт. При массе порядка 70 тонн этот танк не приспособлен для слабых грунтов, поэтому данная машина не пригодна для экспорта в страны с мягкими болотистыми почвами. Однако нужно отметить, что Израиль не форсирует события в плане экспорта. Пока единственным крупным заказчиком Меркавы является Сингапур, заключивший контракт на 50 Merkava Mk.4. Хотя именно сингапурские почвы далеко не самые подходящие для этой массивной машины.

В этом плане Т-90М куда более универсален, а потому имеет шанс на превосходство как минимум по зоне охвата территорий глобального экспорта.

У "израильтянина" сильно ограничен обзор у механика-водителя из-за переднего расположения двигателя и малого наклона верхнего бронелиста. К тому же место мехвода располагается в левой стороне корпуса.

Оба танка построены с использованием современных цифровых технологий. Однако У Т-90М электроника работает гораздо "шустрее", чем у Mk.4. Новая система управления огнем "Калина" способна намного раньше израильского танка распознать цель, просчитать баллистику и открыть огонь по противнику. Также Т-90М способен автоматически выставлять защиту и подсказывать экипажу, как лучше уклониться от атаки.

Российский Т-90М выигрывает по надежности силовой установки. У Меркавы Mk.4 нередко возникали проблемы с силовым агрегатом уже после совсем небольшого пробега.

Мощная броня и профиль купола хорошо защищает лобовую проекцию Меркавы. Но всё же тяжелая передняя часть и пружинная подвеска при стрельбе наклоняют пушку вниз, что существенно замедляет скорость стрельбы.

Оба танка обладают мощными орудиями и качественной активной защитой, а вот динамическая защита у Меркавы отсутствует.

Большим плюсом Т-90М является его цена и 100-процентная сборка из отечественных деталей, в отличие от Меркавы, который на 30% состоит из импортных комплектующих.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сингапуp
Продукция
Merkava
Калина СУО
Т-90 "Владимир"
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