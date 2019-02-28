Благополучие Америки не будет вечным

Разведчики предупреждают о серьезном росте угроз национальной безопасности США

В одном из основных разделов Стратегии национальной разведки, которую директор национальной разведки Дэниел Коутс представил недавно членам Специализированного комитета о разведке Сената США, рассматривается ситуация, сложившаяся к настоящему времени на планете. В частности, указывается, что стратегическая обстановка в мире является крайне сложной, неопределенной, нестабильной и изменяется с невиданными до сих пор темпами, а возникающие угрозы безопасности государств становятся все более разнообразными и взаимосвязанными. Причем в то время как специалисты разведывательного сообщества (РС) США остаются в основном ориентированы на противодействие традиционным вызовам национальной безопасности Америки со стороны ее противников, технологические достижения в разных областях знаний неизбежно ведут к эволюционным и революционным изменениям в самых различных видах деятельности разведки.

Как указывается в стратегии, в возникающих условиях работники спецслужб должны стать более реактивными, использовать все виды инноваций и быть более гибкими, чтобы с максимальной эффективностью противостоять этим угрозам и продуктивно действовать в более волатильном мире, который является их источником. Возрастающая сложность, взаимосвязанность и транснациональный характер этих угроз также определяют важность профессиональных контактов и постоянного укрепления сотрудничества специалистов РС с партнерами и союзниками.

ВРАГИ ТРАДИЦИОННЫЕ

Традиционные противники США, как указывается в документе, в перспективе продолжат предпринимать попытки по приобретению и сохранению своего влияния на международной арене, используя преимущества, которые им дают изменения в международной обстановке, включая ослабление мирового порядка и доминирования демократических западных идеалов после Второй мировой войны, рост изоляционистских тенденций в западных странах и переход к глобальной экономике.

Антагонисты США формируют вызовы в традиционных, нетрадиционных, гибридных и асимметричных военных областях, а также в экономических и политических сферах. Усилия России повысить свое влияние и авторитет, по всей вероятности, продолжатся и могут стать причиной конфликта с целями и приоритетами Вашингтона в самых различных регионах. Военная модернизация Китая и его стремление к экономическому и территориальному доминированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами остаются животрепещущей проблемой, хотя и существуют определенные возможности сотрудничества по вопросам, вызывающим обоюдную озабоченность Пекина и Вашингтона, таким как агрессивность Северной Кореи и продолжающееся развитие в КНР ядерных технологий и технологий баллистических ракет.

В свою очередь, Иран, несмотря на продекларированную в 2015 году приверженность к реализации мирной ядерной программы, продолжает создавать перспективное ракетное оружие и укреплять свой военный потенциал. Тегеран также продолжает оказывать поддержку террористам, вооруженным формированиям инсургентов и другим оппонентам США, которые будут продолжать угрожать интересам Америки. При этом многочисленные противники Вашингтона продолжают преследовать цели причинения катастрофического ущерба Соединенным Штатам, предпринимая попытки приобрести и использовать по назначению оружие массового уничтожения (ОМУ), включая биологическое, химическое и ядерное.

КОСМОС И КИБЕРНЕТИКА

В дополнение к этим, ставшим уже почти традиционными, вызовам Америки противники США пытаются добиться успехов в развитии перспективных технологий, чтобы создать новый спектр угроз, особенно в космическом и кибернетическом пространствах, в области вычислительной техники и в других высокотехнологичных сферах. Технологические достижения приведут к значительному увеличению числа организаций и лиц, способных создавать или приобретать эффективные наступательные средства, которые раньше были доступны только состоятельным государствам.

Потеря Соединенными Штатами превосходства в космосе и обеспечение свободного доступа в околоземное пространство создает большие проблемы для Белого дома и национальных спецслужб. Противники Америки наращивают свое присутствие в этом домене с целью достижения паритета с США или даже обеспечения превосходства в некоторых областях. Например, Россия и Китай продолжат развертывание в космосе полного спектра противоспутникового оружия с целью снижения потенциала американских Вооруженных сил и нанесения ущерба его национальной безопасности в целом.

Повышение коммерциализации космоса позволяет приобретать космические аппараты частными лицами, что до сих пор было прерогативой крупных держав. Многие аспекты проведения гражданских и военных операций в космосе определялись свободным доступом США в эту область и наличием там американских космических аппаратов. Киберугрозы уже подрывают уверенность американской общественности ко многим глобальным федеральным институтам, управленческим структурам и юридическим нормам, что ведет к росту федеральных расходов США в национальном и глобальном масштабах. Особо отмечается, что рост кибервозможностей противников Америки ведет к возникновению угроз ее безопасности, включая критические элементы федеральной инфраструктуры, систему здравоохранения, безопасность и благосостояние граждан, а также стабильность государственной обстановки.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Появляющиеся технологии, такие как искусственный интеллект, глобальная автоматизация и компьютеры высокой производительности, повышают функциональные возможности различной техники и обеспечивают значительный экономический эффект. Однако эти достижения науки и техники ведут к появлению новых повышенных военных и разведывательных возможностей у врагов Америки. Развитие нанотехнологий и биотехнологий создает потенциал для лечения болезней и повышения человеческих возможностей. Однако без единых этических стандартов и существования общих интересов у различных стран к управлению этими разработками они образуют высокий потенциал для формирования значительных угроз интересам и безопасности Соединенных Штатов.

Дэниел Коутс видит главную угрозу в Китае и России. Фото Reuters

Кроме того, разработка и распространение таких технологий характеризуются большой неравномерностью и существенно повышают возможность разрыва между странами, владеющими и не обладающими подобными достижениями. Развитие систем связи и распространение других технологий создают возможность для создания и совместного использования экспоненциально растущих объемов данных в более расширенных масштабах и с более высокими скоростями, чем это было до сих пор. Такое изобилие информации создает значительные возможности для оперативных работников, включая возможность использования новых каналов для сбора сведений и их более качественной оценки. Однако в силу недостатка численности оперативных работников и степени их профессионализма это создает вызовы возможностям разведывательного сообщества собирать, обрабатывать, оценивать и анализировать такие огромные объемы данных, чтобы с необходимой степенью оперативности снабжать заинтересованные инстанции должным образом обработанными, объективными и полезными сведениями.

ОБРАБОТКА НАСЕЛЕНИЯ

Достижения в области коммуникаций и распространение других технологий создают определенные преимущества для негосударственных формирований, выступающих против США и будут и дальше способствовать экспоненциальному расширению их влияния на людей и на события как на территории США, так и в глобальном масштабе. Способность индивидуумов и организованных групп иметь большее, чем до сих пор, политическое, военное, экономическое и идеологическое влияние наносит ущерб традиционным институтам управления. Подобное повышение возможностей этих формирований и частных лиц повышает их влияние на этнические, религиозные и другие социальные слои населения и негативно влияет на изменение характера конфликтов. Все это также оказывает отрицательное влияние на возможности законно избранных правительств по удовлетворению возрастающих запросов своих граждан и повышает потенциал дальнейшего возрастания внутренней нестабильности на территории ряда государств. Некоторые террористические группировки будут использовать эти слои населения и другие источники создания обстановки нестабильности, чтобы удерживать захваченные территории, увеличивать число инсургентов и привлекать новых бойцов, планировать террористические атаки и побуждать своих последователей наносить удары в различных регионах планеты.

Рост миграции и урбанизация населения также накладывают определенную нагрузку на возможности правительств мира, и их результатом может явиться рост разобщенности населения различных стран. Эти процессы могут привести к созданию исходных групп для формирования радикальных настроений у населения. Напряженные районы могут образовываться в зонах скопления мигрантов, беженцев и перемещенных лиц, покидающих районы боевых действий, области с недостаточностью природных ресурсов, территории, на которых происходят изменения климата, районы вспышек инфекционных заболеваний или пространства, контролируемые транснациональными преступными группировками.

Все эти проблемы будут оставаться причиной глобальных изменений ситуации в мире в беспрецедентных масштабах и специалисты разведсообщества Соединенных Штатов должны быть в состоянии предупреждать соответствующие инстанции о стратегических последствиях этих изменений и быть готовы к кардинальному изменению стоящих перед ними профессиональных задач в чрезвычайно нестабильной обстановке. Вполне вероятно, что может потребоваться большая разведывательная поддержка внутренней безопасности, обусловленная террористическими угрозами, наркотрафиком, возникновением сетей торговли людьми и угрозами критичным элементам федеральной инфраструктуры. Разведывательное обеспечение противодействия этим угрозам должно проводиться под руководством лидеров РС, с соответствующим уровнем транспарентности и адекватной защитой гражданских свобод и сохранением прав американцев на личную жизнь.

ДИРЕКТОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Стратегия национальной разведки написана на профессиональном языке и поэтому многие тонкости ее содержания были не совсем понятны парламентариям. Поэтому Дэниел Коутс более простым языком объяснил сенаторам суть изложенных в стратегии и происходящих в мире событий и содержание угроз, ожидающих Америку в текущем году. "Я начну с замечаний, которые я хотел бы сделать относительно "большой четверки", куда входит Китай, Россия, Северная Корея и Иран, страны, каждая из которых создает уникальные угрозы для Соединенных Штатов и наших партнеров", – заявил глава национальной разведки США.

По мнению Коутса, действия Китая отражают долгосрочную стратегию его руководства по достижению глобального превосходства в мире. Одним из главнейших устремлений Пекина является продолжение действий по ограничению личных свобод граждан КНР при их строгом повиновении китайскому руководству с предоставлением минимальных возможностей по контролю властных полномочий президента Си Цзиньпина.

В своих политических усилиях ограничить влияние США и повысить свое собственное влияние в экономической, политической и военной сферах Пекин будет продолжать поиск аргументов для убедительного рекламирования китайской формы авторитарной власти сильного лидера, которая якобы эффективно сочетается с некоторыми формами западного капитализма и является моделью развития КНР с официально не провозглашаемой альтернативой формирования демократических ценностей и институтов страны.

Точного количества баллистических ракет, имеющихся у Китая, в Вашингтоне не знают. И это тревожит американцев. Фото с сайта www.news.cn

В мероприятиях, проводимых в этих направлениях, Китай будет использовать свою разведку и аппарат влияния на соотечественников и мировое сообщество с целью формирования положительного международного мнения и достижения преимуществ над своими конкурентами, включая Соединенные Штаты. Стремление Китая завладеть интеллектуальной собственностью, планами исследований и разработок и персональными данными американцев остается одной из наиболее значительных угроз правительству США и частному сектору.

Боевые возможности Вооруженных сил КНР и достижения в этой сфере будут только возрастать, поскольку Пекин вкладывает в разработку и в поставку в войска перспективных вооружений значительные средства. Китай будет использовать свою "военную ауру" для расширения присутствия вооруженных формирований в различных регионах и в качестве дополнения к расширению его политического и экономического влияния. Это с полной очевидностью следует из его концепции "Один пояс – один путь", направленной на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров.

Как утверждает Коутс, специалисты американского разведсообщества полагают, что частью наблюдаемых тенденций станут попытки Поднебесной еще больше укрепить и расширить свой контроль в зоне ее непосредственного влияния в Южно-Китайском море и в различных регионах земли.

Принимая во внимание процессы, происходящие в Китае, руководство США должно быть обеспокоено методичными и долгосрочными усилиями Пекина по значительной интенсификации развития его экономики в последнее десятилетие, которая нацелена на достижение равенства или обеспечение превосходства над глобальными экономическими возможностями Америки.

Россия, по предположению Коутса, в своем походе к дестабилизации мира и снижения в нем влияния США выбрала неверное направление, которое ведет только к путанице в международных отношениях. Действуя в условиях слабо развивающейся экономики, Кремль усиленно проводит кампанию, направленную на разрушение западных политических и силовых институтов, и всячески старается придать новые формы сложившемуся после Второй мировой войны мировому порядку.

По словам Коутса, американское разведсообщество ожидает, что Россия продолжит вести информационную войну против демократических государств и использовать СМИ в попытках расколоть западные сообщества. "Нападение Москвы" на украинские военные корабли является, по мнению американских разведчиков, последним примером готовности Кремля к нарушению международных норм и к принуждению своих соседей выполнять выставленные им требования. Специалисты спецслужб, объявил Коутс, также ожидают, что Россия будет использовать кибертехнологии для оказания влияния на выборы президента в Украине.

Глава национальной разведки США также подчеркнул, что Кремль поставил Россию в один ряд с репрессивными режимами Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сирии и Венесуэлы. А отношения Москвы с Пекином, по словам Коутса, сегодня стали значительно более близкими, чем они были в течение многих десятилетий. Россия, также отметил он, предпринимает активные шаги и по расширению участия в делах Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии. Это направление своей деятельности она реализует путем продажи вооружений странам этих регионов, внедрением в них частных охранных компаний и энергетическими сделками. Все это делается для того, чтобы повысить влияние России в глобальном масштабе.

Северная Корея приостановила проведение мероприятий по своей программе создания ОМУ. Уже в течение более чем одного года специалисты КНДР не работают в направлении создания ракет, способных нести ядерные боеголовки, не проводят ядерные испытания и размонтировали часть элементов ядерной инфраструктуры. Руководитель КНДР Ким Чен Ын продолжает демонстрировать свою приверженность к денуклеаризации Корейского полуострова.

Однако, как заявил директор национальной разведки США, по мнению аналитиков американских спецслужб, Северная Корея будет искать любые возможности по сохранению своего ОМУ. Они считают маловероятным, что Пхеньян полностью откажется от своего ядерного оружия и мощностей по его производству, поскольку в конечном итоге его лидеры рассматривают этот вид оружия как единственную гарантию выживания своей страны. Оценки американского разведывательного сообщества, как сообщил Коутс, основываются на некоторых наблюдениях за действиями руководства Северной Кореи, которые только частично совместимы с абсолютной денуклеаризацией полуострова.

Хотя санкции, наложенные Соединенными Штатами на Северную Корею, достаточно эффективны и полностью выдерживаются, руководители страны пытаются смягчить их давление путем использования дипломатических каналов, прямыми выступлениями против такого режима и уклонением от установленных запретов.

Иран, как отметил глава американских спецслужб, будет продолжать проводить политику реализации своих региональных амбиций и повышать потенциал национальных Вооруженных сил даже в условиях постоянного ослабления экономики. Внутри страны противники компромисса с Америкой будут более активно выступать против несогласных с их взглядами центристов, и эксперты американской разведки предполагают, что обстановка в Тегеране в предстоящие месяцы станет еще более напряженной.

Тегеран, по убеждению экспертов разведывательного сообщества Соединенных Штатов, продолжит спонсирование террористов. Это показали и недавно проведенные в Европе аресты иранских оперативников. Аналитики американской разведки считают, что Иран будет продолжать поддерживать хуситов в Йемене и шиитских боевиков в Ираке путем наращивания их военных возможностей, в том числе поставляя им вооружения разных типов. А эти формирования, в свою очередь, представляют значительную угрозу для войск Соединенных Штатов и их союзников в регионе.

Иран обладает самым большим арсеналом баллистических ракет на Ближнем Востоке. Специалисты американского разведсообщества считают, что в настоящее время Тегеран не предпринимает никаких действий, которые необходимы для производства ядерных снарядов. Однако официальные лица страны публично угрожали членам соглашения, что могут раздвинуть границы ограничений Совместного всеобъемлющего плана действий, если Тегеран не получит ожидаемые финансовые выгоды от реализации этой договоренности.

Усилия Ирана по повышению и расширению его влияния в Сирии и поставки вооружений "Хезболле", которые стали причиной нанесения израильской авиацией ударов по формированиям этой организации, увеличивают опасения США по поводу возникновения долгосрочного влияния Тегерана в этом регионе и возникновения риска эскалации конфликта.

Каждая из четырех противостоящих Вашингтону стран – Китай, Россия, Северная Корея и Иран развивают свои кибервозможности, которые при сравнительно небольшой стоимости являются серьезным оружием, обладают существенным потенциалом и позволяют добиваться весьма серьезных результатов при его использовании. Эти средства служат угрозой как для умов людей, так и для машин, и воздействуют на них во все возрастающих масштабах. Среди способов нанесения ущерба можно отметить, например, такие как кража информации, попытки оказания влияния на население или разработка методов разрушения критических элементов государственной инфраструктуры.

СООБРАЖЕНИЯ АНАЛИТИКОВ

Встревожены сложившейся в мире ситуацией и эксперты частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, которые предупреждают мировое сообщество о том, что в ближайшие годы мир вступит в новую эру глобальной конкуренции, которая может закончиться большой войной. По мнению экспертов компании, между США, Россией и Китаем будут расти противоречия. Их главной причиной заокеанские специалисты называют "ревизионистские" устремления Москвы и Пекина, желающих изменить геополитический баланс сил на планете. При этом американские лидеры прекрасно понимают, что их конкуренты при любых условиях не откажутся от своих планов, какие бы стратегии ни пытался реализовать Вашингтон.

Конкретной причиной возникающих обострений аналитики Stratfor считают вероятное взрывное развитие военных технологий и в первую очередь технологий противоракетной обороны. "Обезоруживающий ядерный удар одной супердержавы еще больше снизит количество пригодных ракет, а оставшееся оружие может оказаться недостаточно мощным, чтобы преодолеть противоракетную оборону страны-агрессора при ответном ударе", – полагают эксперты Stratfor.

Еще одним фактором угрозы развязывания третьей мировой войны может стать изменение концепции использования ядерного оружия. В качестве реакции на действия КНДР в ядерной сфере Пентагон планирует размещение ядерного оружия малой мощности на атомных подводных лодках, что якобы понизит глобальные риски в использовании ОМУ и позволит Соединенным Штатам свободно принимать решения об его использовании. Однако это чревато фатальными последствиями, поскольку Россия или Китай могут принять американский удар по локальному противнику Соединенных Штатов за масштабную атаку против себя и ответить соответствующим образом.

Третьей причиной возможного начала глобальной войны может стать дальнейшее развитие гиперзвукового оружия. Скорость таких ракет, в 5–7 раз превышающая скорость звука, позволяет использовать их для нанесения внезапного первого удара. Одновременно это спровоцирует противоположную сторону на атаку упреждающего характера с целью уничтожения этого крайне опасного оружия противника.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"