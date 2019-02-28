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28.02.2019
WarSpot

АМ-17: "облегчённый" Калашников

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Источник изображения: warspot.ru

Семейство автоматов Калашникова официально пополнилось новой моделью. Вчера, 26 февраля, пресс-служба концерна "Калашников" опубликовала видеоролик и тактико-технические характеристики модели АМ-17.

Согласно официальным данным, АМ-17 имеет следующие ТТХ:

  • общая длина — 740 мм;
  • применяемый патрон — 5,45?39 мм;
  • ёмкость магазина — 30 патронов;
  • масса — 2,5 кг.

Проморолик автомата АМ-17

Концепт лёгкого малогабаритного автомата калибра 5,45 мм впервые был показан на военно-техническом форуме "Армия-2016". Тогда пресс-служба концерна сообщила, что модель создана в качестве оружия самообороны для расчётов боевой техники, а также как лёгкое и компактное оружие для спецподразделений. Длина автомата со сложенным прикладом не превышает 50 см, что на 20 см меньше длины штатного АК-74М. В отличие от предыдущих автоматов Калашникова, новая модель имеет "перевёрнутую" компоновку с компактной ствольной коробкой П-образного сечения, в которой в "подвешенном" состоянии располагается затворная группа.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Компании
Концерн Калашников
Проекты
АРМИ-20XX
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