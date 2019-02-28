АМ-17: "облегчённый" Калашников

Семейство автоматов Калашникова официально пополнилось новой моделью. Вчера, 26 февраля, пресс-служба концерна "Калашников" опубликовала видеоролик и тактико-технические характеристики модели АМ-17.

Согласно официальным данным, АМ-17 имеет следующие ТТХ:

общая длина — 740 мм;

применяемый патрон — 5,45?39 мм;

ёмкость магазина — 30 патронов;

масса — 2,5 кг.

Проморолик автомата АМ-17

Концепт лёгкого малогабаритного автомата калибра 5,45 мм впервые был показан на военно-техническом форуме "Армия-2016". Тогда пресс-служба концерна сообщила, что модель создана в качестве оружия самообороны для расчётов боевой техники, а также как лёгкое и компактное оружие для спецподразделений. Длина автомата со сложенным прикладом не превышает 50 см, что на 20 см меньше длины штатного АК-74М. В отличие от предыдущих автоматов Калашникова, новая модель имеет "перевёрнутую" компоновку с компактной ствольной коробкой П-образного сечения, в которой в "подвешенном" состоянии располагается затворная группа.