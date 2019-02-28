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28.02.2019
Военное обозрение

Шведский "убийца Су" готовится пробиться в Индию

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Шведская компания Saab, производитель истребителей Gripen, заключила меморандумы о взаимопонимании с тремя индийскими авиационно-космическими производителями. При помощи этих соглашений Швеция надеется закрепить свои позиции в Индии в преддверии нового тендера на поставку истребителей местным ВВС.

Источник изображения: Saab

Договоренности расширяют уже имеющиеся рабочие отношения с CIM Tools и Sansera Engineering, работающими в коммерческом секторе аэропромышленности. При этом сотрудничество с Dynamatic Technologies необходимо фирме для того, чтобы изучить потенциал совместных возможностей в коммерческих и оборонных авиаструктурах. Также меморандум о взаимопонимании с новым партнером дает возможность "Саабу" организовать комплексную сборку планера на индийских предприятиях в рамках программы Make in India.

Фирма надеется, что соглашения будут способствовать созданию местного производственного цикла для разработки и поддержки истребителей Gripen в интересах ВВС Индии.

Saab планирует принять участие в новом тендере, в рамках которого индийские военно-воздушные силы надеются получить 114 истребителей. 96 из них должны быть произведены на местных предприятиях.

Конкурентами шведов в этом тендере выступают Боинг, Локхид Мартин, Dassault Aviation и ОАК. Ожидается, что общая стоимость сделки составит около 15 млрд долларов.

В отчете Saab говорится, что компания заключила партнерское соглашение с индийской Adani Group, чтобы выполнить условие о наличии внутреннего партнера для получения права на сделку. Это может позволить пробиться на индийский рынок.

В рамках грядущего конкурса Швеция предлагает последнюю версию своего многоцелевого истребителя Saab JAS-39E "Gripen" E ("Грифон"). На разработку этого варианта страна потратила около 2 миллиардов долларов.

Планер на 30 процентов состоит из композитных материалов. Двигатель General Electric F414 считается развитием YF-120 (он создавался для не пошедшего в серию конкурента "Раптора"). Портал army-news.ru пишет, что по соотношению удельной тяги к расходу воздуха F414 является абсолютным мировым рекордсменом (расход воздуха на форсаже 77 кг/с).

Источник изображения: Saab

Использование новых типов топлива позволило увеличить максимальную взлетную массу самолета: это позволило добавить две новых точки подвески. Дополнительный вес предложению придают АФАР-радар RAVEN ES-05, широчайшая номенклатура вооружений (он способен нести почти любые ракеты, сделанные в Европе или Соединенных Штатах) и новая система связи, заточенная на сетецентрическую войну.

Разработчики утверждают, что ситуационная осведомленность новой машины на поле боя находится на уровне истребителей 5-го поколения. Но это, опять же, по шведской оценке. Стоимость часа полета Грипена при этом в два раза ниже, чем у F-16.

Среди вооружения "Грифона" стоит выделить ракету IRIS-T с высокочувствительной головкой самонаведения. "Ирис" способна маневрировать с 60-кратной перегрузкой, а также перехватывать малозаметные и малоразмерные цели.

Еще одним плюсом является УРВВ большой дальности MBDA Meteor. Дальность пуска – 150 км, скорость – 4,5 М; ракета способна маневрировать при 10-11 g. Возможность корректировки цели в полете: с истребителя или самолета ДРЛО, двусторонний канал обмена данными. Купленный индусами "Рафаль" имеет гораздо менее продвинутую версию этой ракеты "воздух-воздух".

В недавнем интервью командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон назвал "Грифон" "убийцей "Су".

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Страны
Индия
Швеция
Продукция
F-16
Gripen NG
Meteor MBDA
Rafale
Компании
Dassault
General Electric
Leonardo
Lockheed-Martin
MBDA
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