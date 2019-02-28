Войти
28.02.2019
bmpd.livejournal.com

Руслан Пухов в прямом эфире РБК: "Пакистан парирует качеством"

418
0
0
Директор Центра АСТ Руслан Пухов (c) bmpd
Директор Центра АСТ Руслан Пухов (c) bmpd.
Источник изображения: bmpd

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов принял участие в эфире телеканала РБК и сравнил военные потенциалы Индии и Пакистана.

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Персоны
Пухов Руслан
Похожие новости
22.06.2018
"Два плюс два" умножают на ноль
29.04.2016
Индия поспешила с объявлением о поставках российских С-400
18.04.2012
Войны далекие, но совсем не чужие для России
20.07.2009
Что русскому хорошо
21.05.2007
Оружие- это политика
22.03.2007
Сергей Иванов отказался от экспорта оружия в пользу своего преемника Анатолия Сердюкова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.02 10:12
  • 1
СМИ сообщили о массовом уходе лётчиков из ВКС РФ
  • 28.02 10:05
  • 57
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 28.02 09:57
  • 7
Военный летчик: неважно, сколько Су-57 на первом этапе поступит в ВКС
  • 28.02 09:49
  • 1
Индия и Пакистан угрожают "взорвать" Азию
  • 28.02 09:49
  • 1
Шойгу: Конкуренция между мировыми центрами силы возрастает
  • 28.02 09:35
  • 22
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 28.02 09:02
  • 4
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
  • 28.02 07:15
  • 195
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 28.02 04:14
  • 1
Один из лучших танков войны в Сирии - Т-62М хотели полностью уничтожить
  • 28.02 04:12
  • 1
Береговой ракетный дивизион и танковый полк усилят Балтфлот
  • 28.02 04:05
  • 36
Борисов назвал причину замедления роста экспорта российского вооружения
  • 28.02 00:31
  • 25
Перспективный эсминец "Лидер" получит атомную энергоустановку
  • 27.02 22:58
  • 99
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 27.02 21:49
  • 16549
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.02 21:38
  • 1
Борисов: Россия должна удержать свои позиции по объему экспорта вооружений