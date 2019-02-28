Руслан Пухов в прямом эфире РБК: "Пакистан парирует качеством"
Директор Центра АСТ Руслан Пухов (c) bmpd.
Источник изображения: bmpd
Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов принял участие в эфире телеканала РБК и сравнил военные потенциалы Индии и Пакистана.
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Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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