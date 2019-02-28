"Газпром" и Роскосмос согласовали дорожную карту сотрудничества

Она включает мероприятия по созданию энергетического оборудования и робототехники, а также развертыванию арктической орбитальной группировки и спутникостроению

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Роскосмос и ПАО "Газпром" согласовали дорожную карту по созданию энергетического оборудования и робототехники. Об этом сообщил в среду генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

"ПАО "Газпром" и Роскосмос согласовали дорожную карту, предполагающую конкретные мероприятия как по созданию энергетического оборудования и робототехники в рамках программы импортозамещения в ТЭК", - написал Рогозин.

По его словам, в документе также обозначено сотрудничество в рамках развертывания арктической орбитальной группировки и спутникостроения.

О подготовке соглашения о сотрудничестве с "Газпромом" Рогозин сообщил в январе 2019 года. На своей странице в Twitter он анонсировал разработку оборудования для добычи нефти. Переговоры гендиректора Роскосмоса с главой ПАО "Газпром нефть" Александром Дюковым прошли 18 января на НПО "Энергомаш" в рамках совещания по диверсификации ракетно-космической промышленности.