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28.02.2019
ТАСС

"Газпром" и Роскосмос согласовали дорожную карту сотрудничества

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Присутствующие на вебинаре
Участники реального присутствия на вебинаре РКС и РОСКОСМОСа.
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Она включает мероприятия по созданию энергетического оборудования и робототехники, а также развертыванию арктической орбитальной группировки и спутникостроению

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Роскосмос и ПАО "Газпром" согласовали дорожную карту по созданию энергетического оборудования и робототехники. Об этом сообщил в среду генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

"ПАО "Газпром" и Роскосмос согласовали дорожную карту, предполагающую конкретные мероприятия как по созданию энергетического оборудования и робототехники в рамках программы импортозамещения в ТЭК", - написал Рогозин.

По его словам, в документе также обозначено сотрудничество в рамках развертывания арктической орбитальной группировки и спутникостроения.

О подготовке соглашения о сотрудничестве с "Газпромом" Рогозин сообщил в январе 2019 года. На своей странице в Twitter он анонсировал разработку оборудования для добычи нефти. Переговоры гендиректора Роскосмоса с главой ПАО "Газпром нефть" Александром Дюковым прошли 18 января на НПО "Энергомаш" в рамках совещания по диверсификации ракетно-космической промышленности.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Арктика
Робот
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