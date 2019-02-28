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28.02.2019
ТАСС

NASA готовит на МКС эксперимент по исследованию "космической погоды"

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МКС
МКС.
Источник изображения: © flickr.com, NASA APPEL Knowledge Services

Отмечается, что эксперты будут наблюдать за областью на границе атмосферы и космоса, где существует так называемое атмосферное свечение. Общая стоимость эксперимента оценивается в $42 млн

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Американские ученые намерены провести на Международной космической станции (МКС) эксперимент по изучению атмосферы на границе с открытым космосом. Как сообщило космическое ведомство США, научные исследования, которые помогут предсказывать "погоду в космосе", запланированы на 2022 год.

Аппаратура для проекта, получившего название "Эксперимент по исследованию атмосферных волн" (Atmospheric Waves Experiment, AWE), будет закреплена на внешней поверхности МКС. Общая стоимость работ оценивается в $42 млн. NASA уточнило, что в ходе эксперимента специалисты будут наблюдать за областью на границе атмосферы и космоса, где существует так называемое атмосферное свечение.

Как сообщило NASA, ученые хотят подтвердить гипотезу, согласно которой на столь удаленную зону газовой оболочки Земли активно влияют процессы, происходящие на ее нижних уровнях, в частности, изменение погоды. Это предположение основано на том, что действие потоков заряженных частиц (солнечный ветер) и ультрафиолетового излучения от Солнца не могут служить объяснением для значительной части явлений, происходящих в районе атмосферного свечения. В то же время в рамках AWE будет продолжено изучение вопроса о том, как эти факторы, в том числе магнитные бури, влияют на состояние нижних слоев атмосферы.

Практическая ценность эксперимента, объяснили в NASA, заключается в новых данных о "космической погоде". Она "влияет на безопасность астронавтов и их приборов, устойчивую работу электросетей космических станций и кораблей". "Взаимодействие атмосферы с космосом сказывается также на функционировании радиосвязи и системы глобального позиционирования (GPS) на Земле", - говорится в сообщении.

Эксперимент AWE является очередным этапом самой долговременной программы NASA - более чем полувекового проекта "Исследование физики Солнца". Он начался в 1958 году с запуском первого искусственного спутника США, который обнаружил радиационный пояс Земли. С тех пор в рамках программы было проведено более 90 крупных экспериментов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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