Обострение ситуации: Индия и Пакистан перебрасывают танки к границе

Сухопутные войска Индии и Пакистана начали переброску дополнительной бронетехники к границе. В Сети появились видеоролики с железнодорожными эшелонами, перевозящими танки.

С индийской стороны запечатлены Т-72М1. Эти машины, вооруженные 125-мм пушками, получили динамическую защиту, похожую на российский "Контакт", более совершенные прицелы, в том числе ночные, а также новые радиостанции. Также на грузовых платформах видны созданные на базе Т-55 мостоукладчики.

Кроме "семьдесят вторых", которых начитывается почти две тысячи штук, индийская армия еще эксплуатирует более тысячи Т-90С и сотню с небольшим машин национального производства Arjun. Пока эти боевые машины не были "засвечены".

С пакистанской стороны в объективы попали сразу три типа танков, которые транспортировались одним составом. Первые - разработанные в Пакистане с помощью КНР Al-Khalid. Их особенностью является моторно-трансмиссионное отделение с 1200-сильным двигателем 6ТД-2, которое целиком изготавливается на Украине. Всего в войсках сейчас имеется более 300 таких танков. Каждый весит 48 тонн и вооружен клоном советской 125-мм пушки. Экипаж - 3 человека.

В середине эшелона видны закупленные на Украине Т-80УД. Они отличались от снятых с вооружения Российской армии машин лишь сварной башней, установленной вместо литой. В настоящее время считаются несколько устаревшими, и вопрос об их модернизации неоднократно поднимался. Однако до сих пор 320 "восьмидесятых" находятся на уровне середины 90-х гг. Именно тогда был заключен контракт на их поставку в Пакистан.

Последними видны китайские Тип 85-IIAP. Они также вооружены 125-мм пушками, однако по остальным характеристикам уже не являются современными. У них достаточно слабое бронирование и невысокие характеристики подвижности. Всего их около трех сотен.

Также в составе пакистанского эшелона можно увидеть бронированные ремонтно-эвакуационные машины М88 американского производства на базе танка М60 и китайские Тип 653, созданные на основе танка Тип 69.

Военные эксперты считают, что качественное и количественное превосходство в бронетехнике - на стороне Индии, однако вряд ли дело дойдет до масштабных наземных сражений.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев