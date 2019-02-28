Росгвардия Севастополя получила скоростные катера

Морское подразделение Росгвардии в Севастополе получило два скоростных катера БК-16. Они развивают скорость до 80 километров в час и не теряют маневренности даже в шторм, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

- Катера предназначены для решения боевых задач в прибрежной зоне. Это высадка десанта, патрулирование акватории и выполнение поисково-спасательных операций, - рассказал начальник управления объектов охраны на акваториях Росгвардии, контр-адмирал Андрей Шатаев. - Мы рассматривали большую линейку высокоскоростных катеров и остановились на этих, поскольку они показали хорошие мореходные качества.

Катера оборудованы навигационными и радиотехническими системами, которые позволяют выполнять сложные маневры при любых погодных условиях. Сейчас специалисты завода-изготовителя проводят ходовые испытания, проверяют расход топлива, работу всех механизмов и оборудования. После завершения проверок БК-16 отправятся на охрану черноморских рубежей Крыма.

Андрей Шатаев добавил, что до конца 2019 года крымские росгвардейцы получат еще два таких же катера.

Справка "РГ"

Скоростные десантные катера проекта 02510 "БК-16" спроектированы и построены на заводе "Рыбинская верфь", входящем в концерн "Калашников". Имеют водоизмещение 20 тонн, рассчитаны на перевозку 24 человек. Предназначены для проведения операций на реках или в прибрежной морской зоне.

Юлия Крымова (Севастополь)