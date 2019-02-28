Войти
28.02.2019
Российская газета

Росгвардия Севастополя получила скоростные катера

360
0
0
Источник изображения: ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю

Морское подразделение Росгвардии в Севастополе получило два скоростных катера БК-16. Они развивают скорость до 80 километров в час и не теряют маневренности даже в шторм, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

- Катера предназначены для решения боевых задач в прибрежной зоне. Это высадка десанта, патрулирование акватории и выполнение поисково-спасательных операций, - рассказал начальник управления объектов охраны на акваториях Росгвардии, контр-адмирал Андрей Шатаев. - Мы рассматривали большую линейку высокоскоростных катеров и остановились на этих, поскольку они показали хорошие мореходные качества.

Катера оборудованы навигационными и радиотехническими системами, которые позволяют выполнять сложные маневры при любых погодных условиях. Сейчас специалисты завода-изготовителя проводят ходовые испытания, проверяют расход топлива, работу всех механизмов и оборудования. После завершения проверок БК-16 отправятся на охрану черноморских рубежей Крыма.

Андрей Шатаев добавил, что до конца 2019 года крымские росгвардейцы получат еще два таких же катера.

Справка "РГ"

Скоростные десантные катера проекта 02510 "БК-16" спроектированы и построены на заводе "Рыбинская верфь", входящем в концерн "Калашников". Имеют водоизмещение 20 тонн, рассчитаны на перевозку 24 человек. Предназначены для проведения операций на реках или в прибрежной морской зоне.


Юлия Крымова (Севастополь)

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Концерн Калашников
Росгвардия
Похожие новости
25.01.2019
Россия и Армения заключили контракт на поставку новейших автоматов АК-12
10.07.2018
Росгвардия заказала 26 снайперских винтовок СВ-98
28.08.2017
Топ-10 боевых новинок форума "Армия-2017"
25.08.2017
Глава Военно-промышленной компании: "Тигр" нового поколения станет "Атлетом"
07.11.2016
Росгвардия получит невзламываемый беспилотник
26.09.2014
В который раз на Украине испытали "Казака"?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.02 10:12
  • 1
СМИ сообщили о массовом уходе лётчиков из ВКС РФ
  • 28.02 10:05
  • 57
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 28.02 09:57
  • 7
Военный летчик: неважно, сколько Су-57 на первом этапе поступит в ВКС
  • 28.02 09:49
  • 1
Индия и Пакистан угрожают "взорвать" Азию
  • 28.02 09:49
  • 1
Шойгу: Конкуренция между мировыми центрами силы возрастает
  • 28.02 09:35
  • 22
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 28.02 09:02
  • 4
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
  • 28.02 07:15
  • 195
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 28.02 04:14
  • 1
Один из лучших танков войны в Сирии - Т-62М хотели полностью уничтожить
  • 28.02 04:12
  • 1
Береговой ракетный дивизион и танковый полк усилят Балтфлот
  • 28.02 04:05
  • 36
Борисов назвал причину замедления роста экспорта российского вооружения
  • 28.02 00:31
  • 25
Перспективный эсминец "Лидер" получит атомную энергоустановку
  • 27.02 22:58
  • 99
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 27.02 21:49
  • 16549
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.02 21:38
  • 1
Борисов: Россия должна удержать свои позиции по объему экспорта вооружений