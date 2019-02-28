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28.02.2019
Военное обозрение

В США российские подлодки проекта "Лада" похвалили за двигатели

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Новейшие российские подводные лодки проекта "Лада" высоко оценили эксперты американского профильного издания National Interest. Прежде всего, высшую оценку аналитики NI поставили двигателям субмарины. Действительно, воздухонезависимые энергетические установки "Лады" - это передовая разработка судостроителей ОПК РФ, которая позволит подводному флоту России выйти на качественно новый технологический уровень.

Источник изображения: https://sdelanounas.ru

Подлодки четвертого поколения проекта "Лада" - это продвинутая версия легендарных субмарин класса "Варшавянка". Неудивительно, что последующие подводные суда класса "Лада" превосходят своих предшественниц по самым принципиальным параметрам подводного флота: скрытность, шумность и улучшенные сонары.

Вдобавок эти лодки более компактные по габаритам и водоизмещению притом, что в арсенале у них тот же боевой набор: крылатые ракеты "Калибр-ПЛ", торпеды и другие вооружения. Глубина погружения ПЛ - до 350 метров. Водоизмещение около 1750 тонн, а экипаж - 35 человек.

Ключевое новшество серии "Лада" - это воздухонезависимая двигательная система (AIP), которая вдвое тише дизельных двигателей "Варшавянки", отмечается в статье National Interest. При этом технология AIP делает лодки этого класса более "выносливыми" под водой. Главный недостаток современных неатомных подводных аппаратов заключается в том, что им приходится достаточно часто вынужденно всплывать и заряжать свои батареи.

Новейшая же анаэробная силовая установка кораблей "Лада" позволяет им находиться от 20 до 45 суток в подводном положении, не всплывая. Помимо этого, вышеупомянутая технология делает субмарину более тихой и менее заметной для сонаров потенциального противника. Американские эксперты считают, что по этим показателям российские субмарины четвертого поколения превосходят все зарубежные аналоги. Более того, для выработки электричества лодки класса "Лада" используют водород, получаемый при переработке дизельного топлива, а иностранные подводные суда работают на водороде, который грузят на борт в готовом сжиженном виде перед отправкой лодки в поход.

Правда, это технологическое новшество будет применено на будущих субмаринах проекта. Уже спущенные на воду "Санкт-Петербург" и "Кронштадт" передвигаются за счет классических дизель-электрических силовых установок. Именно благодаря тестовой эксплуатации "Санкт-Петербурга", первой подлодки этой серии сошедшей со стапелей в 2010 году, было выявлено и исправлено множество технических недочетов. Все улучшения были учтены уже во втором подводном корабле серии "Кронштадт", спущенном на воду в прошлом году, а также все они внесены в общий инженерный проект подводных аппаратов класса "Лада".

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