Paul Ignatius поступил на службу

Военно-морские силы США приняли на вооружение новый ракетный эсминец. Вчера, 25 февраля, портал upi.com сообщил о том, что на верфи компании Huntington Ingalls Industries Shipbuilding в Паскагуле (штат Миссисипи) состоялась торжественная церемония передачи в состав американского флота корабля USS Paul Ignatius (DDG 117).

Эсминец Paul Ignatius является 67-м кораблём типа Arleigh Burke, построенным для ВМС США. Всего военное командование заказало постройку 76 эсминцев этого типа, строительство которых ведётся с 1988 года (новые корабли выпускаются по усовершенствованным проектам). Корабль назван в честь Пола Игнатиуса, бывшего министром ВМС США, а также долгое время служившего помощником министра обороны по материально-техническому обеспечению вооружённых сил.

Эсминец USS Paul Ignatius. Источник изображения: upi.com

Длина корабля составляет 155 м, а его водоизмещение достигает 9200 т. Четыре газотурбинных двигателя позволяют эсминцу развивать скорость до 32 узлов. Экипаж корабля составляет 323 человека. Эсминец оснащён многофункциональной боевой информационно-управляющей системой AEGIS, которая представляет собой интегрированную сеть корабельных средств контроля, управления и поражения. Система позволяет принимать и обрабатывать информацию с датчиков других кораблей и летательных аппаратов, передавая координаты целей на их пусковые установки.

Основное вооружение корабля — универсальные пусковые установки Mk 41, которые могут осуществлять пуск ракет Tomahawk, RIM-66M, RIM-161, RIM-162, RUM-139 и других. Эсминец также оснащён 127-мм артиллерийской установкой Mk 45, 25-мм пушками M242 Bushmaster, торпедными аппаратами и другим вооружением. Кроме того, на корме корабля расположены площадка и ангар для вертолёта MH-60R.