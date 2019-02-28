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28.02.2019
Военно-промышленный курьер

Американская разведка грозится представить "отчет о личных активах" президента России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Конгресс США опубликовал текст обновленного законопроекта о дополнительных санкциях против России Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019 (DASKA). В тексте говорится о намерении опубликовать отчет "о личном состоянии и активах президента РФ Владимира Путина", который должна предоставить американская разведка.

Авторами законопроекта, который был внесен в Конгресс 13 февраля, стали республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер и демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин.

Они предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным российским долгом. 

Действие запрета должно начаться через 90 дней, если закон вступит в силу. Санкции должны быть наложены на российские финансовые институты, которые тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами России".

Санкции коснутся инвестиций и в российские проекты, связанные со сжиженным природным газом, если они превышают $ 1 млн или $ 5 млн за 12 месяцев. Упоминания газопровода "Северный поток-2" в проекте нет.

В санкционный список включено все, что связано с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов в России" - гражданам США и американским компаниям будет законодательно запрещено участие в любых нефтяных проектах в России.

Конгрессмены предлагают наказать Россию и за "агрессию" против Украины, в том числе ввести меры против судостроительного сектора России и против сотрудников ФСБ, которых авторы документа считают причастными к инциденту в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

В качестве главной угрозы авторы документа, отмечает Eadaily, предлагают через полгода после вступления закона обнародовать отчет "о личном состоянии и активах Владимира Путина". Правда, его еще должна составить к этому времени американская разведка.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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