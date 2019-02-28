Британских солдат становится всё меньше

Численность британской армии сократилась до 75 880 человек. Вчера 25 февраля, портал ukdefencejournal.org.uk сообщил о том, что Минобороны Великобритании опубликовало последние данные кадровой статистики, показавшие нехватку почти 10 000 военнослужащих.

В отчёте военного ведомства указывается, что общая численность вооружённых сил составляет 134 990 человек. При этом плановый показатель составляет 144 200 человек, прошедших весь курс боевой подготовки и несущих службу полный рабочий день.

Солдаты британской армии. Источник изображения: thetimes.co.uk

Наибольшая нехватка личного состава наблюдается в сухопутных силах — порядка 6000 человек. В британском правительстве назвали ситуацию "ужасающей", тогда как Минобороны заявило, что ситуацию уже начали исправлять. Так, запущена новая рекламная кампания по набору новобранцев, но её результат отразится на численности личного состава в последующие годы. Кроме того, в минувшем году британская армия избавилась от гендерных ограничений.

В 2010 году Минобороны Великобритании приняло решение секвестировать оборонный бюджет и сократить численность сухопутных войск с 102 000 до 82 000 человек. При этом число резервистов должно было увеличиться с 19 000 до 30 000 человек. Вооружённые силы Великобритании входят в десятку самых сильных армий в мире, а по объёму оборонного бюджета страна занимает пятое место. При этом британская армия сравнительно малочисленна, а львиная доля расходов приходится на военные разработки.