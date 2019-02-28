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28.02.2019
WarSpot

JLTV "непригоден для эксплуатации"

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Бронемашины L-ATV (они же JLTV) столкнулись с первыми сложностями на пути в армию. Вчера, 26 февраля, портал armytimes.com сообщил о том, что в последнем отчёте Минобороны США новый бронированный внедорожник признан "непригодным для эксплуатации".

Основными претензиям к JLTV стали проблемы с обслуживанием, надёжностью и ситуационной осведомлённостью экипажа. Кроме того, наиболее тяжеловооружённая версия машины была признана "неэффективной в оперативном отношении".

Бронированный внедорожник L-ATV.

Источник изображения: armytimes.com

JLTV выпускается в двух- и четырёхместных версиях с четырьмя базовыми конфигурациями: общего назначения, грузовое транспортное средство, транспортное средство для тяжёлых вооружений и транспортное средство ближнего боя. Все варианты были признаны "непригодными для эксплуатации из-за недостатков в надёжности, ремонтопригодности, обучении, руководствах, ситуационной осведомлённости экипажа и безопасности".

Авторы доклада отмечают, что проблемы характерны для мелкосерийных образцов, а также во многом связаны с высокими возможностями машины, которым предстоит уделить особое внимание при обучении персонала. Также разработан ряд рекомендаций, которые должны быть учтены перед началом крупносерийной сборки машин JLTV.

Сборка бронированных машин L-ATV.

Источник изображения: defensenews.com

Автомобиль L-ATV (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle, лёгкий боевой тактический внедорожник) был разработан компанией Oshkosh Defense в 2011 году на базе внедорожника Oshkosh M-ATV класса MRAP (mine resistant ambush protected, защищённый от подрыва и атак из засад). Позже производитель адаптировал машину к условиям тендера Joint Light Tactical Vehicles (JLTV), организованного Минобороны США для замены морально устаревающих Humvee. В августе 2015 года компания Oshkosh Defense выиграла тендер на замену бронеавтомобилей в американской армии, а в сентябре 2016 года стартовало производство новых машин.

Oshkosh L-ATV (после победы в тендере эти машины называют JLTV) — бронеавтомобиль массой 6,4 т с адаптивной подвеской (максимальный клиренс — 51 см). Машина пригодна для десантирования на парашютных системах и перевозки по воздуху (в том числе на внешних подвесах вертолётов) и имеет базовое бронирование, защищающее экипаж от огня стрелкового оружия средних калибров, а также от подрыва мин и фугасов. При необходимости на автомобиль можно устанавливать дополнительную навесную броню.

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Оригинал публикации
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Страны
США
Продукция
HMMWV
JLTV
M-ATV
Компании
Oshkosh
Проекты
Astute АПЛ
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