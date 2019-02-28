M1156: интеллект для артиллерии

Американская артиллерия постепенно переходит на "умные" снаряды. Вчера, 24 февраля, портал defence-blog.com сообщил о том, что Минобороны США заказало у компании Alliant Techsystems Operations крупную партию комплектов точного наведения M1156 для артиллерийских снарядов.

В рамках контракта стоимостью $173,6 млн компания до ноября 2022 года поставит американской армии неназванное количество комплектов M1156. Американская армия приняла M1156 на вооружение в 2013 году, и с тех пор наращивает объёмы закупок. Кроме того, комплекты точного наведения поставляются союзным государствам.

Система точного наведения M1156. Источник изображения: defence-blog.com

Комплекты M1156 предназначены для стандартных артиллерийских снарядов М549А1 и M795 калибра 155 мм, используемых гаубицами M109 Paladin и M777. От стандартного взрывателя M1156 отличается поворотными лопастями и встроенной системой GPS-наведения.

Использование M1156 в артиллерийских снарядах существенно повышает точность огня. Если нормальным рассеиванием для М549А1 и M795 на дистанции 27 км является показатель 267 м, то с использованием комплекта точного наведения — 50 м. Более того, во время испытаний 90% снарядов с M1156 давали отклонение от точки прицеливания не более 5 м. Кроме того, использование "умного" взрывателя позволяет уменьшить побочный ущерб: при отклонении более 150 м от точки прицеливания взрыватель блокируется, и снаряд не взрывается.