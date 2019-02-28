Корпорация "Боинг" создает беспилотный истребитель с искусственным интеллектом

Boeing Airpower Teaming System (BATS) - так называется прототип нового беспилотного истребителя с ИИ, представленный вчера австралийским отделением авиагиганта.

Источник изображения: Boeing

Министр обороны Австралии Кристофер Пайн и министр оборонной промышленности Стивен Сиобо объявили о партнерстве с аэрокосмической корпорацией в среду. Результатом сотрудничества станет создание демонстрационного образца, который будет использоваться для развития новой беспилотной платформы Boeing.

В рамках нашего партнерства мы создадим аппарат, способный работать в паре с перспективными истребителями пятого поколения, находящихся на вооружении ВВС. Это будет первый беспилотный самолет "Боинга", спроектированный и созданный в Австралии, и представляющий собой крупнейшие инвестиции такого рода за пределами Соединенных Штатов.

- подчеркнул Пайн.

Внешний вид аппарата и был представлен на Австралийском международном авиасалоне, но только сам беспилотник поднимется в небо не ранее 2020 года.

В заявлении Boeing говорится, что БЛА имеет функционал истребителя. Длина нового аппарата 11,7 метра, он способен преодолеть более 3700 километров. Функционал беспилотного аппарата также включает искусственный интеллект для автономного полета или для взаимодействия с пилотируемыми самолетами и их поддержки.

Помимо истребительных возможностей, BATS способен вести радиоэлектронную войну, проводить разведывательные и наблюдательные миссии в паре с такими самолетами, как P-8 Poseidon и E-7 Wedgetail. В оперативном плане он очень гибкий, модульный, многоцелевой. И дешевый.

- заявила Кристин Робертсон, вице-президент и генеральный менеджер автономных систем Boeing.

По словам руководства минобороны, перспективный БПЛА-истребитель разрабатывается, чтобы стать более дешевой защитой для более дорогих – и пилотируемых - машин.

Источник изображения: Boeing

В развитие данного проекта Австралия планирует вкладывать 10 миллионов долларов ежегодно, в течение ближайших четырех лет. Ожидается, что в рамках работы над программой Boeing будет активно привлекать крупных и мелких австралийских подрядчиков, включая промышленные предприятия и исследовательские организации.

Boeing Airpower Teaming System создаст в Австралии около 100 новых высокотехнологичных рабочих мест в сфере разработки и проектирования аэрокосмической продукции, а также расширит возможности трудоустройства по всей цепочке поставок.

- обозначил приоритеты министр оборонной промышленности Стивен Сиобо.