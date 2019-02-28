Пакистанцы показали видео с задержанным индийским пилотом

Captured Indian pilot wing commander Abhi Nandan (service no. 27981). #Pakistan has captured 2 Indian pilots after shooting down 2 jets, 1 is in hospital, other in custody. pic.twitter.com/XCXfe5NYNd — Sana Jamal (@Sana_Jamal) 27 С„РµРІСЂР°Р»СЏ 2019 Рі.

Военные Пакистана обнародовали видео и несколько фотоснимков со взятым в плен пилотом индийских ВВС. Другой летчик, по некоторым данным, госпитализирован.

В видеоролике демонстрируется мужчина, глаза которого завязаны повязкой темного цвета. На его лице сохранились следы от потеков крови. Тем не менее он стоит самостоятельно и добровольно общается с допрашивающими его лицами.

"Меня зовут командир авиакрыла Абхи Нандан. Мой служебный номер 27981. Я пилот и исповедую индуизм," - приводит слова пилота портал Defence Blog.

Затем летчик интересуется, находится ли он под стражей пакистанских военных и, получив утвердительный ответ, говорит: "Извините, сэр, это все, что я должен вам сказать".

Напомним, что ранее пресс-секретарь вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил о задержании двух индийских пилотов, управлявших сбитыми истребителями. Один из них упал на территории Кашмира, другой - в Индии.

Инцидент произошел после того, как в ночь 26 февраля индийские ВВС нанесли авиаудары по лагерю боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в Пакистане. В налете участвовали 12 истребителей Mirage-2000, которые применяли высокоточные бомбы с лазерным наведением.

DC Budgam confirmed to me crash of one helicopter at Garend, Budgam. She said it's either from Army or IAF. It crashed accidentally. Preliminary reports say that the pilot died. pic.twitter.com/Jl88OKcotJ — Ahmed Ali Fayyaz (@ahmedalifayyaz) 27 С„РµРІСЂР°Р»СЏ 2019 Рі.

Николай Грищенко