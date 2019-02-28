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28.02.2019
Российская газета

Пакистанцы показали видео с задержанным индийским пилотом

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Источник изображения: rg.ru

Военные Пакистана обнародовали видео и несколько фотоснимков со взятым в плен пилотом индийских ВВС. Другой летчик, по некоторым данным, госпитализирован.

В видеоролике демонстрируется мужчина, глаза которого завязаны повязкой темного цвета. На его лице сохранились следы от потеков крови. Тем не менее он стоит самостоятельно и добровольно общается с допрашивающими его лицами.

"Меня зовут командир авиакрыла Абхи Нандан. Мой служебный номер 27981. Я пилот и исповедую индуизм," - приводит слова пилота портал Defence Blog.

Затем летчик интересуется, находится ли он под стражей пакистанских военных и, получив утвердительный ответ, говорит: "Извините, сэр, это все, что я должен вам сказать".

Напомним, что ранее пресс-секретарь вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил о задержании двух индийских пилотов, управлявших сбитыми истребителями. Один из них упал на территории Кашмира, другой - в Индии.

Инцидент произошел после того, как в ночь 26 февраля индийские ВВС нанесли авиаудары по лагерю боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в Пакистане. В налете участвовали 12 истребителей Mirage-2000, которые применяли высокоточные бомбы с лазерным наведением.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Продукция
Mirage-2000
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