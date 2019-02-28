Украина: началось расследование по фактам хищений в оборонной сфере

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало досудебное расследование по фактам хищений в оборонной сфере, связанных, в частности, с государственным концерном "Укроборонпром".

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Журналисты украинской телепрограммы "Наши деньги" опубликовали сведения, согласно которым сын первого заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Украины Олега Гладковского причастен к схемам масштабных хищений средств в оборонной сфере.

Пресс-служба НАБУ опубликовала сообщение на странице в Facebook: "По результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании… о фактах коррупции в оборонной сфере, установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляемых детективами НАБУ".

Также в НАБУ отметили, что бюро начало расследование по статье 191 Уголовного кодекса Украины, а именно присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

По данным журналистов, Игорь Гладковский, сын Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом скупали б/у детали для военной техники в России, качество которых не проверялось, контрабандой ввозили в страну и перепродавали их оборонным предприятиям Украины по завышенным в несколько раз ценам. Скупка запчастей происходила посредством "фирм-прокладок", одной из которых был завод "Кузня на Рыбальском", ранее принадлежавший Петру Порошенко.

Согласно заявлению журналистов, таким образом было похищено более 250 млн гривен.

Также сообщается, что руководство "Укроборонпрома" было в курсе всех махинаций и давало согласие на сделки.