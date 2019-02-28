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28.02.2019
ЦАМТО

В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России

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Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

ЦАМТО, 27 февраля. В Москве 27 февраля под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось очередное заседание Коллегии Минобороны России.

Прежде, чем приступить к рассмотрению вопросов, обозначенных в повестке дня, министр обороны остановился на некоторых аспектах международной обстановки.

Сергей Шойгу подчеркнул, что "в настоящее время она характеризуется обострением конкуренции между мировыми центрами силы, нарастанием факторов неопределенности, всплесками нестабильности и насилия в разных регионах планеты, ростом конфликтного потенциала в районах традиционных интересов России".

"При этом США стремятся удержать позиции сверхдержавы, манипулируют международным правом, настойчиво стремятся изменить в свою пользу действующий режим контроля над обычными вооружениями в Европе, а также затруднить использование Россией своих прав в рамках Договора по открытому небу", – заявил министр обороны.

Он также обратил особое внимание на тот факт, что продолжается развитие системы передового базирования Североатлантического блока в странах Балтии, Восточной и Южной Европы.

Уже более 200 экипажей из 13 стран альянса получили навыки полетов над территорией Прибалтики и акваторией Балтийского моря.

Более чем в два раза увеличились масштабы и интенсивность учений, к участию в которых все активнее привлекаются не входящие в НАТО Украина и Грузия.

Подобные действия разрушают существующую систему безопасности в мире.

"В такой обстановке мы вынуждены адекватно реагировать, совмещая мероприятия стратегического сдерживания с планомерным наращиванием боевых возможностей соединений и воинских частей", – подчеркнул министр обороны.

Были приведены конкретные цифры и факты, касающиеся проводимой в этом направлении работы.

Совершенствуется боевой состав войск и система их базирования.

Доля современных образцов вооружения доведена в Западном военном округе – до 54%, Южном – до 60%, Восточном – до 51%.

В соответствии с утвержденным Планом деятельности в 2019 году в Западном военном округе основные усилия будут сосредоточены на выполнении 142 организационных мероприятий, основными из которых являются формирование зенитного ракетного полка мобильного резерва (эффективность прикрытия военных и государственных объектов на Балтийском операционном направлении увеличится на 40%), танкового полка на Балтийском флоте, двух полков в 20-й армии, технической ракетной базы округа, берегового ракетного дивизиона на Балтийском флоте, завершение строительства военных городков для вновь сформированных 3-й и 144-й мотострелковых дивизий 20-й армии, поддержание боевой готовности и боеспособности 23 батальонных тактических групп.

В рамках Государственной программы вооружения в войска округа поступят 1272 ед. вооружения, военной и специальной техники.

В активную фазу перешла подготовка учения вооруженных сил России и Белоруссии "Щит Союза – 2019" и специального учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие – 2019".

Для их успешного проведения спланировано 3079 мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Глава российского военного ведомства еще раз напомнил, что учение "Щит Союза – 2019" носит плановый, исключительно оборонительный характер и не направлено против третьих стран.

Подобные учения проводятся раз в два года на основании решения президентов России и Белоруссии.

В Южном военном округе предусматривается провести более 30 основных организационных мероприятий, в том числе формирование ракетной бригады, двух полков, ракетного дивизиона берегового ракетного комплекса "Бал", Центра обеспечения мобилизационного развертывания.

Соединения и воинские части получат свыше 1200 ед. новой и модернизированной техники, в результате чего доля современных образцов возрастет до 66%, а боевые возможности округа увеличатся в 1,3 раза.

К концу года будет построено и передано войскам более 450 объектов.

В Восточном военном округе главные усилия направлены на выполнение 56 организационных мероприятий, основными из которых являются формирование управления смешанной авиационной дивизии, зенитной ракетной бригады (эффективность ПВО на Амуро-Сахалинском направлении повысится на 15%), инженерно-саперного полка, берегового ракетного дивизиона "Бастион".

К концу года в войсках округа будет содержаться 26 батальонных тактических групп.

В рамках Государственной программы вооружения в войска округа поступят 1744 ед. вооружения, военной и специальной техники для переоснащения 139 соединений и воинских частей.

Как отметил министр обороны, Вооруженные Силы не только активно занимаются боевой учебой, но и участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера.

Так, по указанию президента Российской Федерации с 11 января по 12 февраля армейские подразделения осуществляли расчистку русла реки Бурея, которое было перекрыто в результате схода скального массива.

Работы велись в сложных климатических условиях при полном отсутствии транспортной инфраструктуры и значительной удаленности от источников жизнеобеспечения.

Общий объем выработки скального грунта составил порядка 470 тыс. м3.

"Без преувеличения можно сказать, что операция по перемещению такого объема горных пород в столь короткий промежуток времени является уникальной", – подчеркнул министр обороны.

В результате в настоящее время полностью устранена угроза для населенных пунктов Хабаровского края, в которых проживает около 700 человек, а также для автомобильных и железнодорожных коммуникаций БАМа. Бурейская ГЭС восстановила аккумулирующие мощности.

В связи с началом в ближайшее время паводков, Сергей Шойгу поручил командующим войсками военных округов и Северным флотом отслеживать складывающуюся обстановку во взаимодействии с соответствующими структурами, оказывать помощь региональным и местным органам власти.

Что касается повестки дня заседания, то по предложению министра обороны были рассмотрены вопросы, связанные с ходом выполнения планов деятельности Западного, Южного и Восточного военных округов в части реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов, его поручений по итогам совещаний в Сочи, а также Послания Федеральному Собранию.

О выполнении планов деятельности войск Западного, Южного и Восточного военных округов доложили их командующие.

В работе заседания Коллегии приняли участие руководящий состав Вооруженных Сил, представители органов государственной власти и общественных организаций, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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