Японские ученые получили фотографии приземления зонда "Хаябуса-2" на астероид Рюгу

Снимок сделан через минуту после краткой посадки. В этот момент зонд находился на расстоянии примерно 25 м от астероида

ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. Японские специалисты смогли получить первые фотографии момента приземления космического зонда "Хаябуса-2" ("Сокол-2") на астероид Рюгу, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) на своем сайте.

Снимок сделан установленной на аппарате камерой через минуту после краткой посадки с целью забора образцов грунта. В этот момент зонд находился на расстоянии примерно 25 м от астероида. На фотографии хорошо видна его тень, а также слегка отличающийся по цвету отпечаток, оставленный им самим.

This is an image captured just after #haya2_TD! It was taken with the wide-angle ONC-W1 onboard camera and shows the shadow of Hayabusa2 and a region of the surface that seems to have been discoloured by the touchdown. https://t.co/PEE6wfjDHE pic.twitter.com/UQoTNIQgIh - HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 25 February 2019

Проведя первичный анализ полученного материала, ученые пришли к выводу, что зонду действительно удалось сесть практически в том самом месте, где и планировалось. После посадки "Хаябуса-2" выстрелил в поверхность астероида металлической пулей и собрал поднявшиеся образцы пород специальным пылесосом. Частицы почвы и камней помещены в герметичный контейнер.

В процессе посадки произошла одна нештатная ситуация. При взлете зонд стал двигаться наискосок, и специалистам JAXA пришлось в экстренном порядке дополнительно включать двигатель, чтобы аппарат совершил своего рода сальто и в итоге оказался в той же самой точке на расстоянии около 20 км от Рюгу, откуда он начинал спуск. Этот маневр завершился успешно.

Астероид Рюгу ("Дворец дракона") находится между Землей и Марсом. "Хаябуса-2" был запущен к нему в декабре 2014 года с космодрома на острове Танэгасима. Ученые рассчитывают найти на астероиде породы, сохранившиеся там в неприкосновенности со времени рождения нашей Солнечной системы. Особые надежды возлагаются на то, что там удастся обнаружить следы воды и органических веществ, что, как полагают, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Предполагается, что зонд весом около 600 кг ориентировочно в ноябре или декабре сойдет с орбиты астероида и отправится в обратный путь. В 2020 году он должен вернуться на Землю. "Хаябуса-2" представляет собой модифицированную версию первого "Сокола", который впервые в истории сумел доставить на Землю образцы материалов, собранные на поверхности иного, нежели Луна, космического объекта. В мае 2003 года он отправился к удаленному от Земли на 336,5 млн км астероиду Итокава. За семь лет зонд преодолел расстояние в 6 млрд км, что стало на тот момент абсолютным рекордом в истории космонавтики.