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28.02.2019
ТАСС

Израильский космический аппарат Beresheet столкнулся с первым техническим сбоем

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Луна
Спутник Земли - Луна.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

Отмечается, что на этапе подготовки к маневру компьютер аппарата неожиданно перезагрузился

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 февраля. /ТАСС/. Израильский аппарат Beresheet столкнулся с первым техническим сбоем по пути на Луну. Об этом сообщила во вторник в Twitter компания SpaceIL, отвечающая за проведение миссии.

"На этапе подготовки к маневру компьютер космического корабля Beresheet неожиданно перезагрузился, и он [маневр] был автоматически отменен. Группы инженеров анализируют ситуацию", - говорится в публикации. В компании добавили, что "в настоящее время системы космического корабля работают нормально".

Beresheet вывела в космос 21 февраля компания SpaceX. Путешествие аппарата на Луну рассчитано на два месяца. В случае успеха миссии Израиль станет четвертым государством - после России, США и Китая, - которому удастся доставить автоматическую станцию на лунную поверхность.

Израильский аппарат Beresheet (название первой библейской книги Бытия на иврите) массой 600 кг создавался в рамках проекта Google Lunar X Prize. Согласно его условиям, частная компания, первой доставившая на Луну автоматическую станцию, способную передвигаться по поверхности естественного спутника Земли на дистанцию не менее 500 м, получила бы приз в $20 млн. В марте 2018 года компания Google отменила этот конкурс, однако израильская компания продолжила работу над лунным модулем, затратив на проект порядка $100 млн.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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