Минобороны США ищет новые технологии для противоракетной обороны

Пентагон приступает к реализации новой ракетной стратегии, благодаря которой противоракетная оборона США сможет уничтожать пусковые установки противника еще до момента запуска ракет. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал breakingdefense.com, 24 февраля Минобороны США объявило тендер на создание системы для обнаружения скрытых ракетных пусковых установок.

фрагмент "Обзора противоракетной обороны" США Источник изображения: topwar.ru

Согласно новому "Обзору противоракетной обороны", опубликованному Белым домом в январе этого года, власти США призывают к реализации ряда инновационных стратегий для предотвращения ядерных и неядерных ракетных атак на США. Среди предложенных стратегий некоторые выглядят маловероятными, а некоторые вообще представляют собой научную фантастику. Однако американское военное ведомство приняло решение о реализации части новой противоракетной стратегии, объявив тендер на поиск технологий, позволяющих обнаруживать скрытые пусковые установки ракет с целью их уничтожения до момента совершения ими ракетных пусков.

На сегодняшний день противоракетная система США имеет возможность обнаружения пуска ракет и отслеживания их траектории. Новая система ПРО позволит создать средства обнаружения и уничтожения ракет противника еще до их пуска, заявили в американском Минобороны.