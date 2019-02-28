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28.02.2019
Интерфакс-АВН

В Кремле крайне обеспокоены обострением конфликта между Индией и Пакистаном, призывают их к сдержанности - Песков

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Дмитрий Песков. Архивное фото
Дмитрий Песков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - В Кремле призывают Индию и Пакистан к сдержанности в связи с обострением ситуации на границе между этими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы крайне обеспокоены в связи с поступающими новостями. Очень внимательно отслеживаем обстановку и, конечно, призываем все стороны к сдержанности", - сказал Д.Песков в среду журналистам.

Ранее сообщалось, что пакистанские ВВС сбили в среду два индийских самолета и взяли в плен двух пилотов, которые успели катапультироваться. Индия в среду также заявила о сбитом пакистанском самолете.

Во вторник группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на пакистанской территории.

Секретарь по иностранным делам МИД Индии Виджай Гокхале позднее заявил, что налет был произведен из-за нежелания пакистанских властей разобраться с террористической угрозой на своей территории, а также из-за подготовки боевиков новых акций против Индии.

Он напомнил, что "Джаиш-е-Мухаммад" несет ответственность за террористический акт 14 февраля в Кашмире, который унес жизни более 40 сотрудников сил индийских служб безопасности.

СМИ сообщали, что в индийском военном командовании указали на причастность спецслужб и военных Пакистана к теракту.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Между Индией и Пакистаном было три крупномасштабных вооруженных конфликта - Первая кашмирская война 1947-1949 годов, Вторая кашмирская война 1965 года и третий конфликт в 1971 году, связанный с войной за независимость Бангладеш.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Бангладеш
Индия
Пакистан
Россия
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