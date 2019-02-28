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28.02.2019
Военное обозрение

Американский флот пополнился ракетным эсминцем USS Paul Ignatius (DDG 117)

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Очередной эсминец типа Arleigh Burke пополнил состав Военно-морских сил США. Торжественная церемония передачи нового ракетного эсминца USS Paul Ignatius (DDG 117) прошла 25 февраля, передает "Warspot" со ссылкой на портал upi.com.

Источник изображения: upi.com

Новый корабль является 67-м построенным эсминцем типа Arleigh Burke из 76 заказанных эсминцев этого типа. Церемония закладки корабля состоялась 20 октября 2015 года. 12 ноября 2016 года спущен на воду. Приемо-сдаточные испытания, проходившие в Мексиканском заливе, завершились 20 декабря 2018 года.

Длина корабля 155 м при водоизмещении 9200 т. Скорость до 32 узлов обеспечивают четыре газотурбинных двигателя. Экипаж корабля составляет 323 человека. Эсминец оснащён многофункциональной боевой информационно-управляющей системой AEGIS.

Основное вооружение корабля — универсальные пусковые установки Mk 41, которые могут осуществлять пуск ракет Tomahawk, RIM-66M, RIM-161, RIM-162, RUM-139 и других. Эсминец также оснащён 127-мм артиллерийской установкой Mk 45, 25-мм пушками M242 Bushmaster, торпедными аппаратами и другим вооружением. Может нести до двух вертолетов SH-60 Sea Hawk.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
Мексика
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
RIM-162 ESSM
SH-60
SM-2
sm-3
Иджис
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