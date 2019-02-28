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28.02.2019
Российская газета

Суровые испытания "Урала" и "Садко Next" сняли на видео в Индонезии

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Индонезийские военные в феврале текущего года начали испытания российских военных вездеходов "Урал-4320" и ГАЗ "Садко Next".

Эти автомобили в ноябре прошлого года демонстрировались на выставке Indo Defence 2018 в Джакарте. Они привлекли внимание силовиков своими высокими характеристиками, и технику решили, что называется, "посмотреть на местности".

В Сети появилось видео, где запечатлены моменты этой экстремальной проверки. Грузовики штурмовали бездорожье, влезали на холмы, преодолевали водные преграды.

Сообщается, что испытывались возможности по перевозке грузов, буксировке артиллерийских систем и скоростные способности.

Трехосный вездеход "Урал" семейства 4320 ( представленный в Индонезии как URAL 6X6) способен перевозить до 6000 кг груза. Масса прицепа, который он может тянуть за собой, составляет 11 500 кг. Двигатель ЯМЗ-238М2Т мощностью 240 л.с. позволяет развивать скорость более 95 км/ч.

"Садко Next" является наследником знаменитого ГАЗ-66 и сохранил все преимущества легендарного автомобиля. При снаряженной массе до 4560 кг он может перевозить до 2500 -3000 кг груза и преодолевать водные преграды глубиной до одного метра.

Мощность дизельного двигателя ЯМЗ-534 составляет 148,9 л.с. Максимальная скорость по шоссе достигает 95 км/час.

Российская военная автомобильная техника пользуется популярностью во многих странах мира. Например, недавно стало известно о сборке новейших "Урал Next" на Кубе.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Продукция
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
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