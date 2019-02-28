Истребители Индии и Пакистана провели воздушный бой
Предельно обострились отношения между Индией и Пакистаном. Стороны задействовали друг против друга боевую авиацию. Уже есть первые потери.
PAF engaged them and both of these were shot down, with debris of one falling inside our territory and the other in Indian Occupied Kashmir: DG ISPR https://t.co/JicMyWqjYl вЂ¦ вЂ¦#PakistanArmyZindabad#Budgam#PakistanAirForceOurPride#PakistanStrikesBack#PakistanZindabaad pic.twitter.com/kUy7o8EuTG— Radio Pakistan (@RadioPakistan) 27 С„РµРІСЂР°Р»СЏ 2019 Рі.
Прокомментировать происходящее мы попросили российского военного эксперта Юрия Лямина.
Он напомнил, что 14 февраля смертник террористической группировки "Джейш-э-Мохаммед", базирующейся в Пакистане, на заминированном автомобиле атаковал колонну автобусов Центральных резервных сил полиции МВД Индии. В результате атаки погибло более 40 человек. Это резко повысило напряженность в отношениях Индии и Пакистана.
Индия пригрозила Пакистану возмездием, в результате утром 26 февраля индийские истребители Mirage 2000 пересекли линию контроля и нанесли удары по предполагаемым лагерям боевиков на пакистанской территории.
"Надо сказать, до сих пор неясно, насколько они были результативными, но Пакистан не мог оставить это без ответа, - рассказал эксперт. - Уже вскоре после индийских ударов начались перестрелки между пакистанскими и индийскими военными на линии контроля, которая разделяет индийские и пакистанские силы в Кашмире. Перестрелки усиливались, и утром 27 февраля пакистанская авиация, похоже, решила нанести ответный удар по району расположения индийских позиций".
В итоге произошел воздушный бой между самолетами ВВС обеих стран, по крайней мере, Пакистан заявляет, что сбил два индийских самолета и захватил в плен одного летчика, а индийцы, в свою очередь, сообщают об уничтожении одного пакистанского F-16.
Pakistan army releases images of a downed Indian jet and documents/guns recovered from the captured pilots. pic.twitter.com/cSJQbuJDPt— Ayaz Gul (@AyazGul64) 27 С„РµРІСЂР°Р»СЏ 2019 Рі.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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