Истребители Индии и Пакистана провели воздушный бой

Предельно обострились отношения между Индией и Пакистаном. Стороны задействовали друг против друга боевую авиацию. Уже есть первые потери.

Прокомментировать происходящее мы попросили российского военного эксперта Юрия Лямина.

Он напомнил, что 14 февраля смертник террористической группировки "Джейш-э-Мохаммед", базирующейся в Пакистане, на заминированном автомобиле атаковал колонну автобусов Центральных резервных сил полиции МВД Индии. В результате атаки погибло более 40 человек. Это резко повысило напряженность в отношениях Индии и Пакистана.

Индия пригрозила Пакистану возмездием, в результате утром 26 февраля индийские истребители Mirage 2000 пересекли линию контроля и нанесли удары по предполагаемым лагерям боевиков на пакистанской территории.

"Надо сказать, до сих пор неясно, насколько они были результативными, но Пакистан не мог оставить это без ответа, - рассказал эксперт. - Уже вскоре после индийских ударов начались перестрелки между пакистанскими и индийскими военными на линии контроля, которая разделяет индийские и пакистанские силы в Кашмире. Перестрелки усиливались, и утром 27 февраля пакистанская авиация, похоже, решила нанести ответный удар по району расположения индийских позиций".

В итоге произошел воздушный бой между самолетами ВВС обеих стран, по крайней мере, Пакистан заявляет, что сбил два индийских самолета и захватил в плен одного летчика, а индийцы, в свою очередь, сообщают об уничтожении одного пакистанского F-16.

Pakistan army releases images of a downed Indian jet and documents/guns recovered from the captured pilots. pic.twitter.com/cSJQbuJDPt — Ayaz Gul (@AyazGul64) 27 С„РµРІСЂР°Р»СЏ 2019 Рі.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев