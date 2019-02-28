Войти
28.02.2019
Российская газета

Истребители Индии и Пакистана провели воздушный бой

383
0
0

Предельно обострились отношения между Индией и Пакистаном. Стороны задействовали друг против друга боевую авиацию. Уже есть первые потери.

Прокомментировать происходящее мы попросили российского военного эксперта Юрия Лямина.

Он напомнил, что 14 февраля смертник террористической группировки "Джейш-э-Мохаммед", базирующейся в Пакистане, на заминированном автомобиле атаковал колонну автобусов Центральных резервных сил полиции МВД Индии. В результате атаки погибло более 40 человек. Это резко повысило напряженность в отношениях Индии и Пакистана.

Индия пригрозила Пакистану возмездием, в результате утром 26 февраля индийские истребители Mirage 2000 пересекли линию контроля и нанесли удары по предполагаемым лагерям боевиков на пакистанской территории.

"Надо сказать, до сих пор неясно, насколько они были результативными, но Пакистан не мог оставить это без ответа, - рассказал эксперт. - Уже вскоре после индийских ударов начались перестрелки между пакистанскими и индийскими военными на линии контроля, которая разделяет индийские и пакистанские силы в Кашмире. Перестрелки усиливались, и утром 27 февраля пакистанская авиация, похоже, решила нанести ответный удар по району расположения индийских позиций".

В итоге произошел воздушный бой между самолетами ВВС обеих стран, по крайней мере, Пакистан заявляет, что сбил два индийских самолета и захватил в плен одного летчика, а индийцы, в свою очередь, сообщают об уничтожении одного пакистанского F-16.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Россия
Продукция
F-16
Mirage-2000
Похожие новости
17.08.2015
Индийский тендер MMRCA: уроки и выводы для России
17.02.2015
От «Рафаля» до «Мистраля»
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
05.09.2012
Мировая торговля оружием набирает обороты
06.10.2011
Соперничество истребителей ("La Repubblica", Италия)
26.08.2010
Сложный выбор
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.02 10:16
  • 8
Военный летчик: неважно, сколько Су-57 на первом этапе поступит в ВКС
  • 28.02 10:12
  • 1
СМИ сообщили о массовом уходе лётчиков из ВКС РФ
  • 28.02 10:05
  • 57
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 28.02 09:49
  • 1
Индия и Пакистан угрожают "взорвать" Азию
  • 28.02 09:49
  • 1
Шойгу: Конкуренция между мировыми центрами силы возрастает
  • 28.02 09:35
  • 22
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 28.02 09:02
  • 4
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
  • 28.02 07:15
  • 195
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 28.02 04:14
  • 1
Один из лучших танков войны в Сирии - Т-62М хотели полностью уничтожить
  • 28.02 04:12
  • 1
Береговой ракетный дивизион и танковый полк усилят Балтфлот
  • 28.02 04:05
  • 36
Борисов назвал причину замедления роста экспорта российского вооружения
  • 28.02 00:31
  • 25
Перспективный эсминец "Лидер" получит атомную энергоустановку
  • 27.02 22:58
  • 99
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 27.02 21:49
  • 16549
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.02 21:38
  • 1
Борисов: Россия должна удержать свои позиции по объему экспорта вооружений