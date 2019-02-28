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28.02.2019
РИА Новости

Войска на юге России укрепят двумя полками, бригадой и дивизионом

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание с руководством ВС РФЮ. 15 января 2019
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание с руководством ВС РФЮ. 15 января 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Ракетная бригада, дивизион комплексов "Бал", Центр обеспечения мобилизационного развёртывания и два полка будут сформированы в Южном военном округе в 2019 году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В Южном военном округе предусматривается проведение более 30 основных организационных мероприятий, в том числе формирование ракетной бригады, двух полков, ракетного дивизиона берегового ракетного комплекса "Бал", Центра обеспечения мобилизационного развёртывания", - сказал Шойгу в среду на заседании коллегии военного ведомства.

По словам министра, в 2019 году соединения и воинские части получат более 1200 единиц новой и модернизированной техники, в результате чего доля современных образцов возрастёт до 66%, а боевые возможности округа увеличатся в 1,3 раза.

"К концу года будут построены и переданы войскам более 450 объектов", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что доля современных образцов вооружения в ЮВО на сегодняшний день составляет 60%.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Компании
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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