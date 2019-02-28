Появилось видео нового боевого робота РФ

Фонд перспективных исследований (ФПИ) опубликовал видео испытаний перспективной роботизированной платформы "Маркер".

Компактная гусеничная машина вооружена пулеметом Калашникова и двумя противотанковыми управляемыми ракетами. "Маркер" может работать в паре с бойцом, получая целеуказания с прицела его оружия, или управляться дистанционно.

- Эволюция боевых роботов идет по пути наращивания возможностей выполнения задач в автономном режиме с постепенным снижением роли оператора, - рассказали в ФПИ.

"Маркер" - мобильный демонстратор технологий, построенный по модульному принципу с открытой информационной архитектурой. Также в ролике показана работа беспилотников в организованных группах.

Антон Валагин