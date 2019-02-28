Шойгу: Конкуренция между мировыми центрами силы возрастает

Как далеко неспокойную охарактеризовал нынешнюю обстановку в мире министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, международная обстановка в настоящее время характеризуется обострением конкуренции между мировыми центрами силы, в то же время нарастают факторы неопределенности, фиксируются всплески нестабильности и насилия в разных регионах планеты. Кроме того, по словам главы Минобороны РФ, в районах традиционных интересов России наблюдается рост конфликтного потенциала.

"Соединенные Штаты Америки стремятся удержать позиции сверхдержавы, для этого манипулируя международным правом и настойчиво стремясь изменить в свою пользу действующий режим контроля над обычными вооружениями в Европе, а также затруднить использование Россией своих прав в рамках Договора по открытому небу", - заявил Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

Министр уточнил, что США продолжают развивать систему передового базирования Североатлантического блока в странах Балтии, Восточной и Южной Европы.

"Уже более 200 экипажей из 13 стран НАТО получили навыки полетов над территорией Прибалтики и акваторией Балтийского моря. Масштабы и интенсивность учений, к участию в которых все активнее привлекаются не входящие в НАТО Грузия и Украина, увеличились более чем в два раза", - отметил генерал армии Шойгу, добавив, что подобные действия нарушают существующую в мире систему безопасности.

Россия, по словам министра обороны, в такой обстановке вынуждена адекватно реагировать. Для этого мероприятия стратегического сдерживания совмещаются с планомерным наращиванием боевых возможностей соединений и воинских частей.

"Боевой состав войск и система их базирования совершенствуются. Доля современных образцов вооружения доведена в Западном военном округе - до 54 процентов, Южном - до 60 процентов, Восточном - до 51 процента", - уточнил военачальник.

В 2019 году в Западном военном округе основные усилия будут сосредоточены на выполнении 142 мероприятий. Одним из основных из них является формирование зенитного ракетного полка мобильного резерва, после чего эффективность прикрытия военных и государственных объектов на Балтийском операционном направлении увеличится на 40 процентов. Также в ЗВО будут сформированы танковый полк на Балтийском флоте, два полка в 20 армии, техническая ракетная база округа и береговой ракетный дивизион на Балтийском флоте.

Параллельно завершается строительство военных городков для вновь сформированных 3 и 144 мотострелковых дивизии 20 армии.

В рамках госпрограммы вооружения в войска Западного округа поступят 1272 единицы вооружения, военной и специальной техники.

Иван Петров