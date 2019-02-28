Путин лично поздравит военнослужащих ССО с юбилеем подразделения

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин лично поздравит военнослужащих Сил специальных операций (ССО) России с 10-летним юбилеем, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня отмечают 10 лет со дня своего основания Силы специальных операций министерства обороны Российской Федерации. Президент лично курировал этот процесс, неоднократно отмечал героизм ребят, офицеров из этих сил, в том числе проявленный в ходе сирийской операции. Много Героев России в этом подразделении. Президент уже их поздравил и имеет ввиду поздравить их лично на мероприятии, которое будет организовано по случаю этой годовщины", - заявил Песков.