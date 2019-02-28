В Восточном военном округе сформируют полк, бригаду и дивизион
Общеотраслевая информация, Ракетные комплексы и артиллерия, Гос. регулирование и финансирование, Состояние и перспективы ОПК:
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полк, зенитная ракетная бригада и дивизион будут сформированы в Восточном военного округе (ВВО) до конца текущего года, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В Восточном военном округе основные усилия направлены на выполнение 56 организационных мероприятий", - сказал Шойгу, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ в среду.
Основными из этих мероприятий он назвал формирование управления смешанной авиационной дивизии и создание зенитной ракетной бригады. "Эффективность ПВО на Амуро-Сахалинском направлении повысится на 15%", - отметил Шойгу.
Кроме того, в планах - формирование инженерно-саперного полка и берегового ракетного дивизиона "Бастион", сказал Шойгу.
"К концу года в войсках округа будет содержаться 26 батальонных тактических групп. В рамках государственной программы вооружения в войска округа поступят 1744 единиц вооружения, военной и специальной техники для перевооружения 139 соединений и воинских частей", - сказал Шойгу.
К сегодняшнему дню доля современных образцов вооружения доведена в ВВО до 51%, сообщил министр обороны.
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