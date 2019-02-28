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28.02.2019
Военно-промышленный курьер

На польской территории будут размещены американские войска, ВВС и силы спецопераций

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Источник изображения: vpk-news.ru

CША готовятся настолько усилить свое военное присутствие в Польше, насколько даже не надеялись нынешние руководители этой страны. Американские предложения должен передать заместитель главы Пентагона Джон Руд во время визита в Варшаву.

Как сообщило польское издание Rzeczpospolita, Соединенные Штаты рассматривают возможность развертывания в Познани на западе Польши большого штаба управления, который возглавит двух или трехзвездный американский генерал. Он будет отвечать за координацию действий США на восточном фланге НАТО.

Кроме того, планирование дислокации бригады американских сухопутных войск на польской территории (данный вопрос сейчас решается( должно вестись на несколько лет вперед. США также продумывают варианты базирования боевых самолетов своих ВВС на военных аэродромах Ласк (центральная часть Польши) и Мирославец (северо-запад республики), а сил спецопераций - в Кракове.

В свою очередь, министр национальной обороны РП Мариуш Блащак. заявил в эфире одного из польских телеканалов, что обсуждение с американской стороной расширения военного присутствия США в Польше вскоре завершится.

"Мы близки к цели, ведем переговоры о деталях, не о "или", а о "как". На следующей неделе в Варшаве будет находиться рабочая группа из Пентагона", - сказал Блащак.

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Страны
Польша
США
Проекты
NATO
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