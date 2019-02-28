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28.02.2019
Военно-промышленный курьер

Госкомиссия утвердила программу полета МКС на 2019 год

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Источник изображения: vpk-news.ru

Государственная комиссия утвердила программу полета МКС на 2019 год, предусматривающую запуски транспортных пилотируемых кораблей (ТПК) "Союз-МС" и транспортных грузовых кораблей (ТГК) "Прогресс-МС" к Международной космической станции (МКС).

Всего в этом году на станцию отправится семь космических кораблей, сообщает портал  "Роскосмос".

Даты запусков пилотируемых кораблей:

14 марта - ТПК "Союз МС-12" с экипажем экспедиции МКС-59/60 (космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, астронавты NASA Кристина Кук и Ник Хейг);

6 июля - ТПК "Союз МС-13" с экипажем экспедиции МКС-60/61 (космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган);

22 августа - ТПК "Союз МС-14" - первый запуск пилотируемого корабля на ракете-носителе "Союз-2" этапа 1а в беспилотном (грузовозвращающем) варианте;

25 сентября - ТПК "Союз МС-15" - с экипажем в составе космонавта Роскосмоса, астронавтов NASA и ОАЭ.

Даты запусков грузовых кораблей:

4 апреля - ТГК "Прогресс МС-11";

31 июля - ТГК "Прогресс МС-12";

20 декабря - ТГК "Прогресс МС-13".

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