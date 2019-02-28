Американский генерал нашёл у России вооружения, нарушающие договор СНВ-3

Соединенные Штаты признали новые российские ударные средства сдерживания выходящими за рамки договора СНВ-3. Об этом заявил глава стратегического командования США генерал Джон Хайтен.

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Согласно заявлению Хайтена, новейшие российские ударные средства сдерживания выходят за рамки Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Американский генерал убежден, что соглашение охватывает только те вооружения, которые существовали на момент вступления договора в силу в 2011 году. Таким образом, договор охватывает только баллистические ракеты морского и наземного базирования, бомбардировщики и крылатые ракеты и другие платформы, на которых они установлены, заявил американский военный.

Все разрабатываемые Россией новые стратегические вооружения должны были обсуждаться в Двусторонней консультативной комиссии, однако Россия от этого уклоняется. В частности это касается ядерного подводного беспилотника "Посейдон", подчеркнул генерал. Других данных по якобы нарушающим договор СНВ-3 российским вооружениям Хайтен не привел.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США. Он заменил старое соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанное СССР и США в 1991 году и истекшее 5 декабря 2009 года.